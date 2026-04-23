Gabriela Firea taxează dur dublul limbaj al Dreptei / „Adică, la bucată, luați membri AUR! Sunt buni, sunt frecventabili!”

Au fost momente tensionate la Conferința Extraordinară de Alegeri a Conducerii Organizației PSD Sector 2, acolo unde prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a criticat dur partidele de dreapta pentru „dublu limbaj” în relația cu AUR și a dat asigurări că social-democrații vor continua să susțină activitatea guvernului, în ciuda crizei politice.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
23 apr. 2026, 19:20, Politic

Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat că partidul său își menține responsabilitatea guvernării, chiar și în contextul actualelor tensiuni politice, subliniind că miniștrii social-democrați își vor continua activitatea până la clarificarea situației.

„Nu abandonăm guvernarea până la o concluzie a acestei crize politice”, a spus Firea, avertizând că prelungirea blocajului riscă să transforme criza politică într-una economică, cu impact direct asupra populației.

Atac la adresa Dreptei: „ipocrizie crasă”, „lipsă de respect”

Gabriela Firea a criticat partidele de dreapta pentru modul în care se raportează la AUR, acuzându-le de incoerență politică și dublă măsură.

„Am citit astăzi cu multă amărăciune din partea unor politicieni care se consideră de dreapta și care și-au făcut un titlu de glorie în a afirma că ei nu fac alianțe politice cu rusofili și cu putiniști, că ei nu vor conduce niciodată țara cu astfel de personaje. Iar la întrebarea legitimă a jurnaliștilor, cu cine veți face majoritate parlamentară pentru susținerea proiectelor din guvern? (Ca să vedeți răspuns, ca să vedeți ipocrizia în cea mai evidentă stare!)

Noi nu vom discuta cu Partidul Aur. Noi vom discuta cu membrii din Partidul Aur.

Păi nu-i același lucru, dragi colegi? Nu este fix același lucru?

Adică, la bucată, luați membri AUR!

Sunt buni, sunt frecventabili ca să voteze ceea ce consideră guvernul sau să nu voteze moțiunea noastră de cenzură, dar la nivel politic, la nivel înalt, mare, nu se discută cu AUR!

Cred că este de la sine înțeles că este dublu limbaj, dubla măsură în politică, este ipocrizie crasă și în primul rând este lipsă de respect față de cei care i-au lăsat pe ei să ajungă, atât cât au fost aleși, cu procentele lor, fiecare în Parlament”, a spus ea.

PSD promite susținere parlamentară pentru proiectele guvernului

Firea a precizat că parlamentarii PSD vor vota proiectele guvernului, în ciuda tensiunilor politice, însă a subliniat că situația actuală nu poate continua la nesfârșit.

„Miniștrii noștri, chiar dacă au demisionat, vor merge la serviciu și își vor îndeplini atribuțiile, nu abandonăm până la o soluționare a acestei crize politice.

Vom vota în Parlament prin colegii noștri, senatori și deputați, proiectele care vin din partea guvernului, dar această criză nu poate să meargă la nesfârșit pentru că ea se transformă din criză politică în criză economică și așa situația fiind extrem de dificilă pentru fiecare familie de români în parte”.

Mesaj intern: unitate și continuitate în PSD Sector 2

Firea a vorbit despre importanța unității în partid și a continuității, subliniind că PSD trebuie să își respecte trecutul și să rămână deschis pentru noi membri.

Ea și-a exprimat susținerea pentru Rareș Hopincă, interimar la conducerea Organizației PSD SEctor 2, dar considerat și favorit la funcția deplină de șef al acesteiorganizații, prin calitatea sa de Primar al SEctorului 2.

