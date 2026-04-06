Germanii vor să ieftinească transportul public pe fondul scumpirii carburanților

Liderul sindicatului feroviar german EVG, Martin Burkert, cere măsuri rapide pentru a reduce costurile de transport suportate de populație, în contextul prețurilor ridicate la energie și carburanți. Potrivit acestuia, guvernul ar trebui să sprijine transportul feroviar prin ieftinirea biletului Deutschlandticket și a călătoriilor pe distanțe lungi cu trenul.
Gabriel Negreanu
06 apr. 2026, 03:20, Economic

Burkert a declarat că, în loc să lase companiile petroliere să dicteze evoluția prețurilor, politicienii ar trebui să folosească Deutsche Bahn, companie aflată în proprietatea statului, ca instrument de sprijin pentru consumatori. El propune o reducere temporară de 30% pentru Deutschlandticket și scăderi de până la 50% pentru biletele de tren pe distanțe lungi.

În prezent, Deutschlandticket costă 63 de euro pe lună. O reducere de 30% ar însemna o economie de aproape 20 de euro lunar pentru cei aproximativ 14 milioane de posesori ai abonamentului. Biletul este finanțat de guvernul federal, de landuri și din veniturile obținute din vânzarea acestuia.

O astfel de decizie ar putea reaprinde însă disputa privind finanțarea programului. În ultimii ani, nici autoritățile federale, nici cele regionale nu s-au arătat dispuse să majoreze fondurile alocate, iar prețul abonamentului a crescut treptat cu 14 euro de la lansarea sa, în mai 2023. În acest moment, guvernul federal și landurile contribuie fiecare cu câte 1,5 miliarde de euro anual la susținerea Deutschlandticket.

Și în cazul călătoriilor pe distanțe lungi, impactul unei reduceri ar varia în funcție de rută și de momentul rezervării, deoarece prețurile biletelor diferă considerabil. Totuși, tarifele mai mici ar putea stimula semnificativ cererea pentru transportul feroviar.

Rămâne însă neclar cine ar urma să suporte costurile unei astfel de reduceri. Deutsche Bahn este puțin probabil să susțină ideea, în condițiile în care grupul a raportat pierderi de aproximativ 2,3 miliarde de euro în 2025, cu circa o jumătate de miliard mai mult decât în anul precedent. Deși divizia de transport pe distanțe lungi a înregistrat un profit operațional de 45 de milioane de euro înainte de dobânzi și taxe, rezultatul a fost sub așteptări. Directorul general Evelyn Palla a anunțat deja un program de restructurare pentru această divizie.

