Getty Images şi Shutterstock vor fuziona pentru a crea un gigant în valoare de 3,7 miliarde de dolari în domeniul conţinutului vizual

„Având în vedere creşterea rapidă a cererii de conţinut vizual convingător în toate industriile, nu a existat niciodată un moment mai bun pentru ca cele două companii ale noastre să se unească”, a transmis Craig Peters, CEO al Getty Images, într-un comunicat, informează AP.

„Suntem încântaţi de oportunităţile pe care le vedem de a ne extinde biblioteca de conţinut creativ şi de a ne îmbunătăţi oferta de produse pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienţilor”, a declarat Paul Hennessy, CEO Shutterstock.

Societatea rezultată în urma fuzionării va funcţiona sub numele de Getty Images şi va continua să fie tranzacţionată la Bursa din New York sub simbolul „GETY”.

Consiliul său de administraţie va avea 11 membri, cu Craig Peters în funcţia de CEO, şase directori desemnaţi de Getty Images şi patru directori desemnaţi de Shutterstock, inclusiv Paul Hennessy.

Acţiunile celor două companii au creşteri semnificative înaintea începerii şedinţei de tranzacţionare.