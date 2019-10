Google a prezentat smartphone-urile Pixel 4 şi 4 XL

Google a prezentat noua serie de smartphone-uri Pixel, adică Pixel 4 şi Pixel 4 XL, surprizele pe care compania le-a păstrat fiind legate în special de software şi capabilităţile mai speciale ale acestora.

Pixel 4 – Senzorul Soli

În primul rând, Google a vorbit despre Soli, noul senzor de tip „radar”, care permite control cu ajutorul gesturilor şi recunoaştere facială foarte sigură. Acest sistem foloseşte algoritmi AI pentru a recunoaşte diverse gesturi, iar tot ce înregistrează acest senzor este stocat exclusiv pe dispozitiv, pentru a oferi control complet utilizatorilor asupra intimităţii datelor.

Pixel 4 – Noi funcţii AI prin Google Assistant

De asemenea, Google Assistant este acum o funcţie mult mai rapidă pe dispozitivele Pixel. Acestea pot prelua comenzi fără internet pentru funcţiile telefonului şi procesarea de voce este realizată pe telefon. Astfel, totul este mult mai rapid, iar comenzile pot fi realizate într-un limbaj natural. Atunci când informaţiile pe care le ceri prin Assistant sunt pe internet, asistentul foloseşte internetul, însă dacă poate oferi un răspuns fără internet, nu va folosi internetul. De altfel, Assistant funcţionează şi în Airplane Mode.

Folosind aceste funcţii de AI procesate pe telefon, Google lansează şi o aplicaţie de înregistrat voce cu funcţii de transcriere, putând înregistra atât audio cât şi text ceea ce se aude în jurul telefonului. Poţi apoi căuta anumite cuvinte sau fraze în format text prin înregistrarea audio.

Pixel 4 - Display

Google laudă display-ul de pe Pixel 4 XL drept „cel mai bun de pe piaţă”, fiind deja testat de DisplayMate şi primind nota A+ din partea organizaţiei. Acesta beneficiază de un refresh rate de 90 Hz şi foloseşte un panou OLED care se apropie de perfecţiune din punct de vedere al redării culorilor.

Pixel 4 - Camera

La capitolul camere, Google Pixel 4 şi Pixel 4 XL folosesc doi senzori. Unul principal wide şi unul cu zoom. Desigur, Google doreşte ca funcţiile sale foto să fie cele mai bune de pe piaţă, iar totul se face prin software. Compania a prezentat noi funcţii HDR, care captează atât detalii în zone luminate, cât şi în zonele mai întunecate. Funcţia de zoom permite realizarea unor cadre cu zoom hibrid foarte detaliate, folosind AI pentru îmbunătăţirea cadrelor.

La capitolul portret, prezenţa a două camere permite o mai bună decupare a subiectului, iar efectul funcţionează pe ambele camere. Conform Google, părul sau blana animalelor nu este o problemă pentru modul portret de pe modelele Pixel 4. Nu în ultimul rând, modul nocturn a primit îmbunătăţiri semnificative, putând acum realiza inclusiv fotografii cu expunere lungă cu cerul înstelat. Totul este realizat folosind algoritmi AI, mai multe expuneri şi fotografii cu expunere lungă.

Pixel 4 - Specificaţii

Hardware-ul din Pixel 4 este de asemenea important, însă pare acum să fie mai puţin important decât niciodată. Google foloseşte o platformă hardware de top, însă nu cea mai puternică de pe piaţă. La baza modelelor Pixel 4 stă Snapdragon 855 de la Qualcomm, nu modelul Plus, care se regăseşte în majoritatea smatphone-urilor de top cu Android de pe piaţă. Acesta pare să ajutat de un nou procesor numit Pixle Neural core pentru a asigura puterea de procesare necesară Google Assistant, cât şi pentru procesarea rapidă a fotografiilor realizate cu telefonul, captând multe cadre simultan şi combinând informaţia din acestea într-un timp foarte scurt.

Modelul Pixel 4 beneficiază de un ecran OLED Full HD+ de 5,7” cu raport de aspect 19:9 la 90 Hz, în timp ce modelul Pixel 4 XL foloseşte un panou de 6,3” QHD+. Modelul mic beneficiază de un acumulator de 2.800 mAh, iar cel mare de unul de 3.700 mAh, departe de a fi cele mai impresionante de pe piaţă. Ambele folosesc 6 GB memorie RAM şi vor fi disponibile în variante cu 64 sau 128 GB stocare.

Camera foloseşte un senzor principal de 12 megapixeli f/1.7 şi un senzor secundar de 16 megapixeli f/2.4 cu zoom 2x. Din păcate, nici de această dată, utilizatorii de Google Pixel nu vor putea înregistra în 4K la 60 de cadre pe secundă, aceste modele fiind limitate la 4K30.

Asemeni modelelor precedente, telefoanele Pixel 4 beneficiază de senzori de presiune pe laterale, iar acum includ funcţionalitate dual-SIM similară cu cea de pe iPhone: nano SIM + eSIM. Nu în ultimul rând, acestea beneficiază de încărcare wireless şi încărcare rapidă la 18W, cât şi de rezistenţă la apă şi praf IP68.

Ambele telefoane sunt livrate în variantele de culoare Just Black (negru complet); Clearly White (combinaţie de alb cu negru) şi Oh So Orange, cea din urmă fiind o ediţie limitată, disponibilă doar pe varianta Pixel 4 standard, nu şi pe XL şi doar în variantă de 64 GB în Europa.

Pixel 4 – Preţ şi disponibilitate

Google Pixel 4 şi Pixel 4 XL vor fi disponibile începând cu data de 24 octombrie. Modelul Pixel 4 standard va intra în oferta magazinelor şi operatorilor de la preţul de 750 euro, în timp ce modelul Pixel 4 XL porneşte de la 899 euro.

