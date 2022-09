Hotelul The Marmorosch Bucharest a atins un grad mediu de ocupare de peste 50%

Poziţia în centrul oraşului, istoria şi arhitectura unică au asigurat hotelului clasat cu 5 stele 70% din ocupare din rezervări externe. În ceea ce priveşte scopul călătoriei, 70% din rezervările din ultimul an au venit din segmentul turismului de afaceri.

„Având în vedere mediul economic general, am reuşit să asigurăm un grad mediu de ocupare de peste 50% în primul nostru an de activitate.”, a declarat Ausra Lucinskaite, Director General, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection Hotel.

De altfel, potrivit acesteia, ultimele luni au fost la 80-85% grad de ocupare, iar în următoarele luni unitatea este rezervată integral.

În ceea ce priveşte preferinţele şi cerinţele clienţilor, oficialii hotelului spun că oaspeţii din segmentul business preferă să rezerve camere în timpul săptămânii. Pe de altă parte, turiştii din segmentul de agrement rezervă de obicei weekend-uri lungi.

Inaugurat în urma unei investiţii de 42 de milioane de euro, hotelul The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection este cel mai amplu proiect al operatorului hotelier lituanian Apex Alliance.