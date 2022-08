În perioadă de criză, Transgaz este pe plus. Profit mai mare cu 33% în comparaţie cu prima jumătate a anului trecut

Transgaz (TGN), operatorul tehnic care vehiculează 90% din gazele naturale consumate în România, a înregistrat un profit net de 177,3 milioane de lei în prima parte a anului, în creştere cu 33% faţă de rezultatul din aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 133,3 milioane de lei.

Conform raportului semestrial al societăţii, veniturile din exploatare înainte de activitatea de construcţii conform cu IFRIC12 şi echilibrare au ajuns la 703,9 milioane de lei, de la 701,3 milioane de lei în S1/2021.

Cheltuielile din exploatare au urcat de la 576,7 milioane de lei la 674,5 milioane de lei în S1/2022, deci un plus de 17% de la an la an.

Compania a pus în funcţiune investiţii în valoare totală de 63,5 milioane de lei în ianuarie-iunie 2022, cu 154% peste suma înregistrată în intervalul similar de anul trecut.

Luna trecută, Transgaz a suplimentat împrumutul contractat pe 15 iulie 2020 de la Banca Românească cu suma de 153 de milioane de lei pentru acoperirea necesarului de lucru. În total, creditele ajung la 453 de milioane de lei.

Anterior, societatea a semnat un parteneriat de 626 de milioane de lei cu Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări (FII3M), decizie ce permite „finanţarea unor proiecte strategice de investiţii ale Transgaz, care urmează să contribuie la securitatea energetică a României şi la tranziţia energetică în ţările membre ale Iniţiativei celor Trei Mări (I3M)”, spune Ion Sterian, director general al Transgaz.

În 2022, acţiunile TGN s-au apreciat cu 5,1%, pe tranzacţii de 76 de milioane de lei. Prin contrast, indicele BET a coborât cu 3,5%

Transgaz este deţinută în proporţie de 58,5% de statul român prin Secretariatul General al Guvernului, restul revenind altor acţionari. Capitalizarea ajunge la circa 3 miliarde de lei.