Inflația din Turcia a scăzut de la 33,29% la 32,87% în octombrie, în timp ce în Elveția a scăzut de la 0,2% la 0,1% 

Inflația anuală în Turcia a fost de 32,87% în octombrie, în scădere de la 33,29% înregistrată în septembrie, arată datele publicate luni de Institutul Turc de Statistică.

În plus, indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 2,55% față de luna precedentă.În luna raportată, prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 34,87% față de aceeași perioadă din 2024, prețurile transporturilor crescând cu 27,33%, iar prețurile locuințelor cu 50,96%, potrivit Baha.

Față de luna precedentă, prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 3,41%, prețurile transporturilor au crescut cu 1,07%, iar prețurile locuințelor au crescut cu 2,66%.IPC-ul de bază al țării, excluzând energia, alimentele și băuturile nealcoolice, băuturile alcoolice, tutunul și aurul, a crescut cu 32,05% pe an, în timp ce cifra a avansat cu 2,41% față de luna precedentă.

Inflația în Elveția a scăzut de la 0,2% la 0,1% în octombrie

Rata anuală a inflației în Elveția a fost de 0,1% în octombrie, a dezvăluit Oficiul Federal de Statistică al țării în raportul său de luni. Cifra a scăzut față de 0,2% în septembrie și a fost sub așteptările analiștilor.Lunar, indicele prețurilor de consum (IPC) a scăzut cu 0,3%, ajungând la 107,2 puncte.

Scăderea anuală a fost atribuită scăderii prețurilor la bunurile și serviciile de uz casnic, urmată de o scădere a prețurilor la transport.

Între timp, prețurile la educație, restaurante și hoteluri, precum și la băuturi alcoolice și tutun, au crescut în luna raportată față de anul precedent.Inflația de bază, care exclude produsele proaspete și sezoniere, energia și combustibilii, a scăzut cu 0,2% față de luna precedentă și a crescut cu 0,5% față de anul precedent.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a rămas neschimbat față de luna precedentă și a crescut cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului precedent.