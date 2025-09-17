Inflația rămâne ridicată în Marea Britanie, iar Banca Angliei ar putea menține dobânda

Potrivit Biroului britanic de Statistică, prețurile la alimente și băuturi au crescut pentru a cincea lună consecutiv. Inflația s-a menținut la 3,8% în august, peste așteptări, iar analiștii estimează că Banca Angliei va păstra dobânda cheie la 4% la reuniunea de joi.

Deși s-a stabilizat, nivelul actual al inflației este în continuare aproape dublu față de ținta oficială de 2%, stabilită de Banca Angliei.

Guvernul, sub presiune din cauza inflației

Ministrul de Finanțe Rachel Reeves a declarat miercuri, imediat după publicarea datelor, că înțelege dificultățile prin care trec cetățenii: „Știu că pentru multe familii economia pare blocată. De aceea sunt hotărâtă să reduc costurile și să sprijin oamenii care se confruntă cu facturi mari”.

Inflația ridicată afectează imaginea guvernului laburist, aflat la putere din iulie 2024. Iar Reeves mizează pe scăderea inflației pentru a atenua nemulțumirea publică, după ce guvernul laburist a înregistrat o scădere bruscă în sondaje, potrivit Associated Press.

Bugetul, o probă decisivă pentru executiv

Bugetul anual din 26 noiembrie este văzut ca un test politic major pentru actualul guvern. Se așteptată să fie anunțate noi creșteri de taxe pentru a crește veniturile statului, dar și măsuri sociale menite să atenueze efectele crizei costului vieții.

Șefa finanțelor britanice este considerată de mulți parțial responsabilă pentru menținerea inflației ridicate. Aceștia susțin că majorarea taxelor pe afaceri a forțat companiile să transfere costurile către consumatori.

Dobânzile nu scad fără temperarea inflației

Din perspectiva politicii monetare, piețele par deja convinse că Banca Angliei nu va reduce dobânda la reuniunea de joi. „Marea Britanie a devenit un caz aparte în rândul economiilor G7, cu cea mai persistentă inflație”, a comentat James Smith, director de cercetare la Resolution Foundation, o organizație britanică de analiză economică axată pe nivelul de trai și echitatea socială.

Banca Angliei a început să reducă treptat dobânda de referință în august 2024, adoptând un ritm de câte o scădere la fiecare trei luni. Următoarea ședință din noiembrie ar putea aduce o nouă reducere, dar doar dacă datele privind inflația și salariile vor permite.