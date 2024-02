Înmatriculările de maşini noi din România au crescut în ianuarie cu 3,8% an/an

În ceea ce priveşte constructorii de automobile, înmatriculările de autoturisme noi Dacia au crescut în ianuarie 2024 în Europa cu 7,7% an/an, la un total de 51.673 unităţi, în timp ce la nivelul Grupului Renault s-a înregistrat o scădere de 2,1%, până la 92.935 unităţi.

Pe primul loc în topul constructorilor de automobile la nivel european s-a plasat grupul VW cu 258.402 autoturisme noi înmatriculate în ianuarie 2024, în creştere cu 8,1%, urmat de grupul Stelantis, cu 183.120 unităţi, în creştere cu 16,9%. Locul trei a fost ocupat de Renault, iar pe patru se află autoturismele marca Ford, cu un total de 35.603 unităţi noi inmatriculate, în scădere cu 6,1% faţă de ianuarie 2023.

În total, în ianuarie 2024, în UE au fost înmatriculate 851.690 autoturisme, în crestere cu 12,1% an/an.

Datele ACEA arată că au fost inregistrate creşteri în Germania (plus 19,1%), Italia (plus 10,6%), Franţa (plus 9,2%) si în Spania (plus 7,3%).

Din totalul autoturismelor inmatriculate in UE, 92.741 unităţi au fost full electrice si 311.728 autoturisme cu propulsie hibridă, scrie Ziarul Financiar.