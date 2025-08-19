INS: Au crescut resursele de energie în prima parte a lui 2025

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2025, au totalizat 16132,1 mii tone echivalent petrol1(tep), în creștere cu 487,7 mii tep față de aceeași perioadă a anului 2024.

Producţia internă a însumat 8137,7 mii tep, în scădere cu 397,6 mii tep (-4,7%) faţă de perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024, iar importul a fost de 7994,4 mii tep, în creștere cu 885,3 mii tep (+12,5%). În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 34254,7 milioane kWh, în creștere cu 1039,5 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2024.

Producţia din termocentrale a fost de 8165,4 milioane kWh, în scădere cu 185,7 milioane kWh (-2,2%). Producţia din hidrocentrale a fost de 6353,6 milioane kWh, în scădere cu 2277,0 milioane kWh (-26,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5128,3 milioane kWh, în scădere cu 49,9 milioane kWh (-1,0%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-30.VI.2025, a fost de 3003,9 milioane kWh, în scădere cu 410,5 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2227,0 milioane kWh, în creștere cu 560,7 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2024. Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 24871,9 milioane kWh, cu 0,5% mai mare față de perioada 1.I-30.VI.2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%, consumul populaţiei a crescut cu 5,3%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 6901,4 milioane kWh, în creștere cu 1025,6 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2481,4 milioane kWh, în scădere cu 99,5 milioane kWh.