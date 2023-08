Înmatriculările de maşini noi în UE au crescut în primele şapte luni din 2023 cu 17,6%. Dacia e în creştere cu 24,8%

În aceeaşi perioadă, înmatriculările de maşini noi din Uniunea Europeană au înregistrat un avans de 17,6% an/an, până la un total de 6.290.848 unităţi, anunţă ACAROM - Asociaţia Constructorilor de Automobile din România şi ACEA.

Din total autoturisme înmatriculate în UE, 819.725 unitati au fost full electrice şi 2.043.201 autoturisme cu propulsie hibridă.

Cele mai mari creşteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate de pieţele din Spania (plus 21,9%), Italia (plus 20,9%), Franta (plus 15,8%) si in Germania (plus 13,6%).

În România, din cele 87.275 de maşini înmatriculate în primele şapte luni din 2023, 9.004 unitati au fost full electrice si 24.964 autoturisme cu propulsie hibridă.

Faţă de luna iulie 2022, înmatriculările de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 15,2% în iulie 2023, până la un nivel de 851.156 de unităţi.

În ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 1.984.073 unitati, in crestere cu 24,6%, urmate de grupul STELANTIS cu 1.304.978 unitati in crestere cu 4,1% si de Grupul Renault cu 743.820 unitati in crestere cu 22,6%, din care DACIA: 337.806 unitati, in crestere cu 24,8% fata de ianuarie-iulie 2022.

Autoturismele marca Ford au înregistrat un numar de 317.225 unitati noi inmatriculate in aceeaşi perioadă, în crestere cu 12,6% fata de perioada similară din 2022.