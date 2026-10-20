INS: Construcțiile din România au crescut cu 15,4% în primele opt luni. Avans de aproape 23% la clădirile rezidențiale

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 11,7% în perioada ianuarie-august 2026, arată INS.

Pe obiecte de construcții, ca serie brută, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 22,9%, cele de construcții inginerești cu 14,9%, iar cele la clădirile nerezidențiale cu 11,3%.

În funcție de tipul lucrărilor, construcțiile noi au înregistrat un avans de 18,7%, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 10,9%, iar reparațiile capitale cu 6,8%.

Doar în august, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5% față de aceeași lună din 2025, ca serie brută.

Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat în august 2026 față de luna similară din 2025 la lucrările de construcţii noi (45,2%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (39,5%) şi la lucrările de reparaţii capitale (22,7%).

Conform datelor INS, pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (54,9%), construcţiile inginerești (39,5%) şi la clădirile nerezidenţiale (33,3%).