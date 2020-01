Isărescu, avertisment despre legea pensiilor: Dacă nu vrem să rătăcim printr-un deşert financiar, trebuie o soluţie

Dacă nu vrem să rătăcim 40 de ani printr-un deşert financiar trebuie să fie găsită o soluţie la legea pensiilor, a dat de înţeles, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

"E un consens că pensiile trebuie să creasă. Problema este procentul, asta este singura discuţie. Eu nu cred că trebuie să facem obsesii pe cifre biblice ci să fim foarte atenţi, dacă nu vrem să rătăcim aşa vreo 40 de ani printr-un desert financiar… nu trebuie să… văd că singura discuţie este 40%. Dar legea asta e mare şi lată, are atâtea prevederi… Hai să fim serioşi cu cifrele. Nu pot să dau acum un răspuns. Trebuie să se aşeze (decidenţii), nu este decât soluţie politică. Nu avem soluţie financiară şi economică", a spus Isărescu.

Isărescu a spus că pentru stabilirea nivelului cu care să se majoreze pensiile este necesară o fundamentare care să găsească nivelul optim între politic, social, financiar şi nevoile electorale.

"O cifră, trebuie să-i găseşti fundamentare. Să găseşti optimul între politic, social, electoral, dar şi financiar, pentru că nu pică banii din cer. Discuţia asta dacă sunt sau nu sunt bani e total eronată. Se adună la televiziuni si se vorbeşte dacă sunt sau nu sunt bani. Păi nu sunt bani dacă avem deficite. A avut ţara asta vreodată surplus bugetar? Polonia are un buget construit pe deficit zero", a afirmat guvernatorul.

În şedinţa de politică monetară de miercuri, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; totodată, a decis menţinerea la 1,50 la sută pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi la 3,50 la sută pe an a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

