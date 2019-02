Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat, joi, că instituţia a intervenit pentru a susţine leul, în a doua parte a lunii ianuarie, când s-a depreciat, mai ales în faţa euro.

Isărescu, despre intervenţia pe curs: Nu pot să neg că nu am intervenit, pentru că este prea evident

În partea a doua a lunii ianuarie, leul s-a depreciat cu 1,5% în faţa euro, până la un nivel istoric de peste 4,76 lei, iar deprecieri au fost şi faţă de dolar şi francul elveţian.

„Orice tărăboi costă. Mişcarea aceea, care nu ne-a surprins, ne aşteptam, a fost periculoasă, peste noapte. Leul era plimbat şi a apărut o recomandare a unei bănci mari: vindeţi România. (...) Nu am avut momente uşoare. Recunosc. Nu pot să neg că nu am intervenit, pentru că este prea evident, dar nu comentez, că am intervenit”, a afirmat Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după şedinţa de politică monetară.

De asemenea, acesta a menţionat că, într-una dintre nopţile acelei perioade, angajaţii instituţiei au urmărit evoluţia cursului.

„Nu comentăm intervenţiile pe piaţa valutară dintr-un motiv foarte clar: (...) ne ducem la bătălie cu pieptul gol şi mai spunem şi ce arme avem. Nu ştiu dacă este cea mai bună comparaţie”, a mai spus Isărescu.

Din 2006, leul este total convertibil, iar aceasta este una dintre pieţele din România care funcţionează cel mai bine, a reamintit Guvernatorul BNR. „Credeţi că un asemenea avantaj se obţine pe ochi frumoşi? Înseamnă credibilitate, rezerve”, a subliniat Isărescu.

În acest context, Guvernatorul a răspuns acuzaţiei că instituţia ţine rezervele în străinătate. „Unde vreţi, nene, să le ţin? Sunt rezerve internaţionale! Credeţi că euro, dolarii stau aici în beci la Banca Naţională. Nu, stau în conturi în străinătate. Acum este nebunia cu aurul...”, a mai spus Isărescu.

Guvernatorul a completat că în cazul unei inflaţii mai mari cu două puncte procentuale decât în alte ţări, aşa cum are România, este normal ca leul să consemneze o uşoară depreciere.

