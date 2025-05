Dezvăluirile lui Mugur Isărescu despre „criza leului”: S-a creat o celulă de criză. România a traversat una dintre cele mai dificile perioade

Șeful BNR a declarat că în zile de după turul unu, incertitudinea a dus la una dintre cele mai grele perioade. Mugur Isărescu a precizat că la nivelul BNR „s-a creat o celulă de criză alături de Ministrul de Finanţe”

„Nu numai că am intervenit pentru pe piata valutara pentru stabilitatea cursului în aceste zile, dar s-a creat şi o problemă de lichiditate pe piaţă pe care a trebuit să o rezolvam. Am avut o celulă de criză aici la BNR la care a participat şi ministrul Finanţelor. Cursul sub 5 lei era imposibil de apărat. Noi nu am pierdut rezerva, cum se spune, ci am trecut de la rezervă în euro la rezervă în lei. S-a limitat deprecierea cursului. Au fost capitaluri speculative care au acţionat. Am asigurat lichiditatea necesară pentru plăţi bugetare şi pentru plata pensiilor”, a spus Mugur Isarescu.

