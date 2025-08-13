BNR: Deficitul de cont curent s-a adâncit cu 2,21 miliarde de euro în primele șase luni din 2025, față de prima jumătate a anului trecut

Cea mai mare pondere a avansului de 2,21 de miliarde de euro pe care l-a înregistrat deficitul de cont curent o deține balanța bunurilor, cu o creștere de 1,91 de miliarde de euro, de la 16,62 miliarde de euro în primele șase luni de anul trecut, la 16,53 de miliarde de euro la finalul lui iunie 2025.

Pe de altă parte, balanța serviciilor a înregistrat excedent, mai mare cu 480 milioane euro, de la 5,88 de miliarde la 6,36 de miliarde de euro.

Balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 111 milioane euro, de la 4,23 de miliarde de euro la 4,12 de miliarde de euro. Este vorba de venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții).

În ceea ce privește balanța veniturilor secundare – care includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice – aceasta a înregistrat un excedent mai mic cu 888 milioane euro, de la 1,28 de miliarde de euro la 401 milioane de euro, potrivit datelor băncii centrale.

Investițiile străine, în creștere

Cifrele BNR arată că investiţiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,77 de miliarde de euro, la sfârșitul lui iunie 2025, în creștere față de cele 2,41 de miliarde de euro din perioada ianuarie – iunie 2024.

Dintre acestea, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat valoarea netă de 1,77 miliarde de euro, iar creditele intragrup, valoarea netă de 1 miliarde de euro.