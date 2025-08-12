Guvernatorul BNR despre recesiune: Nu suntem în recesiune, dar există acest risc

Marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a declarat că România nu se află în recesiune, însă există acest risc „Nu suntem în recesiune. Cel puțin așa cum se definește recesiunea. Dar există acest risc”.

Guvernatorul BNR a precizat că, din punct de vedere monetar, situația s-a îmbunătățit „pe partea monetară, cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ. Cursul este stabil fără sprijinul nostru. Dimpotrivă, am încercat să evităm aprecierea lui”.

Acesta a mai subliniat că evoluția economică a României „depinde de continuarea programului fiscal, pentru că el, programul fiscal-bugetar, aduce credibilitatea țării”.

Isărescu a explicat că pentru evitarea unei recesiuni „ Miza este absorbția banilor europene, continuarea investițiilor finanțate din bani europene. Atunci economia probabil că va merge, cel puțin următoare 12 luni, cu o creștere undeva între 0 și 1%. E prognoza mea”.