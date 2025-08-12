Inflaţia a explodat în iulie, marcând o creştere anuală de 7,8%. Guvernatorul BNR va susține o conferință de presă la ora 11:00

Rata inflației acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,8%, iar comparativ cu aceeași lună a anului trecut, inflația anuală a atins 7,8%.

Pe termen mai lung, media anuală a modificării prețurilor de consum (calculată pentru perioada august 2024 – iulie 2025 față de august 2023 – iulie 2024) este de 5,3%.

La nivelul Uniunii Europene, inflația este măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Potrivit acestui indicator, prețurile din România au crescut cu 1,35% în iulie față de luna iunie.

Rata anuală a inflației, calculată pe baza IAPC, se situează la 6,6%, în timp ce rata medie anuală (august 2024 – iulie 2025 comparativ cu perioada anterioară) este de 5,4%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va susține o conferință de presă la ora 11:00.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

La capitolul alimente, pe primul loc se află fructele proaspete, care s-au scumpit cu 39,4%, urmate de legume şi conserve de legume, cu aproape 16%, precum şi cacao şi cafea, cu 14,2%.

În schimb, zahărul s-a ieftinit cu 3,08%.

Dintre servicii, cele mai mari creşteri de preţ an la an au fost la bilete CFR, 16,9%, Igienă&Cosmetică, 14,06%, urmate de Servicii Poştale, Apă, Canal şi Salubritate, Reparaţii Auto şi Îngrijire Medicală, cu 10-12%.

Dintre mărfuri, pe primul loc se află energia termică, cu un plus de aproape 63%.

În cel mai recent raport privind hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară, instituţia a subliniat că majorarea TVA şi a accizelor de la 1 august şi expirarea schemei de plafonare la electricitate vor determina un „amplul salt“ al inflaţiei în trimestrul al treilea (T3) din acest an.

De altfel, banca centrală a adus în discuţie faptul că rata anuală a inflaţiei a crescut şi în iunie 2025, urcând la 5,66%, de la 5,45% în mai, în condiţiile continuării scumpirii alimentelor şi combustibililor, care a devansat ca impact scăderea preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale. Astfel, pe ansamblul T2/2025, rata anuală a inflaţiei s-a mărit mai mult decât s-a anticipat, de la nivelul de 4,86% atins în martie.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III/2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor; iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă“, a transmis BNR vineri după şedinţa de politică monetară, în cadrul căreia boardul băncii centrale a aprobat şi Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Cota TVA standard a fost majorată de la 19% la 21%, iar TVA la alimente, medicamente, cărţi şi alte produse cu cote reduse a crescut de la 9% la 11%, aceste majorări aplicate din august nefiind încorporate în prognoza precedentă de inflaţie.