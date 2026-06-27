Județul Constanța a pierdut finanțări de 150 de milioane de euro din PNRR. Printre cele 60 de proiecte, un spital nou

Printre proiectele afectate se află și construcția unui spital de cardiologie și oncologie în municipiul Constanța, aflat în responsabilitatea Primăriei Constanța. Pentru acest proiect, finanțarea prin PNRR era de aproximativ 93 de milioane de euro, potrivit Economedia, care citează publicația locală Info Sud-Est.

Pe lângă fondurile europene de 150 de milioane de euro, cele 60 de proiecte aveau prevăzută și o cofinanțare de aproximativ 50 de milioane de euro din bugetele locale.

Proiecte scoase din PNRR: spitale, școli și locuințe pentru tineri

Cea mai mare sumă pierdută vizează cele opt proiecte ale Primăriei Constanța, care însumau aproximativ 110 milioane de euro. Cel mai important dintre acestea este spitalul de cardiologie și oncologie.

Printre proiectele care nu mai beneficiază de finanțare prin PNRR se află și reabilitarea și modernizarea spitalului din Cernavodă, proiect de 3,5 milioane de euro, precum și construirea unor locuințe pentru tineri în Mangalia, cu o finanțare de 2,7 milioane de euro.

Lista include investiții în sănătate, educație, infrastructură locală, mediu și proiecte sociale. Potrivit datelor obținute de Info Sud-Est de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, proiectele apar cu mai multe stadii, între care „eliminat din PNRR”, „suspendat”, „reziliat”, „denunțat unilateral” sau „încetat prin acordul părților”.

În municipiul Constanța, au fost afectate și proiecte privind eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, a Grădiniței cu program prelungit nr. 45, precum și a unor blocuri din zona Badea Cârțan.

România, cursă contra cronometru pentru banii din PNRR

PNRR este mecanismul prin care România primește bani europeni pentru reforme și investiții, în cadrul programului european de redresare după pandemia de COVID-19. Plățile sunt făcute în funcție de îndeplinirea unor jaloane și ținte asumate de statul român.

Planul de redresare și reziliență al României are o valoare de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi.

România a încasat recent 2,25 miliarde de euro de la Bruxelles, după ce cererea de plată nr. 4 din PNRR a fost aprobată și plătită integral. Cererea a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european, fără suspendări.

După această plată, România a ajuns la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală.

Termenul-limită pentru implementarea jaloanelor și țintelor restante este 31 august 2026, iar ultimele cereri de plată trebuie transmise până la finalul lunii septembrie 2026.