Lanțul de restaurante Pizza Hut detronat de Domino’s Pizza? Ar putea fi scos la vânzare din cauza vânzărilor slabe din ultimii ani

Yum Brands evaluează opțiuni strategice pentru divizia sa Pizza Hut, inclusiv o posibilă vânzare totală sau parțială a brandului aflat în dificultate. Compania a declarat că, deși Pizza Hut a depus eforturi considerabile pentru a-și redresa afacerea, ar putea avea nevoie de resurse externe pentru a reuși.

„Credem că acest brand poate fi poziționat pentru un succes și mai mare în viitor”, a declarat Chris Turner, noul director executiv al Yum Brands, într-o conferință cu investitorii.

Pizza Hut este al doilea cel mai mare lanț de restaurante de tip pizzerie din SUA, cu vânzări interne de 5,6 miliarde de dolari în aproximativ 6.560 de locații anul trecut, potrivit firmei de cercetare de piață Technomic. În total, există în lume circa 20.000 de restaurante Pizza Hut.

Acțiunile Yum Brands au crescut cu 7,3%, ajungând la 149,55 dolari, compania fiind una dintre cele mai performante din indicele S&P 500 marți. În ultimele 52 de săptămâni, acțiunile au urcat cu 11%.

Un mediu de consum tot mai dificil

Anunțul Yum vine într-un context în care și alte lanțuri de restaurante explorează opțiuni de vânzare, într-un mediu de consum tot mai dificil.

Lanțul de mic dejun Denny’s a anunțat luni că va fi preluat într-o tranzacție de 322 milioane de dolari de către un consorțiu condus de fondul de investiții TriArtisan Capital Advisors, după ce a primit mai multe oferte. De asemenea, lanțul de restaurante fast-food cu pui Bojangles a angajat consultanți pentru a analiza o posibilă vânzare, potrivit The Wall Street Journal.

Pizza Hut s-a confruntat cu dificultăți în a se diferenția pe piața aglomerată a pizzei. Deși vânzările au crescut pe unele piețe internaționale, performanțele din SUA au tras brandul în jos. Marți, compania a raportat al optulea trimestru consecutiv de scădere a vânzărilor în aceleași locații. Aproximativ 42% din vânzările totale provin din SUA.

Prin comparație, Domino’s Pizza a raportat luna trecută o creștere de 6% a vânzărilor trimestriale, afirmând că a câștigat cotă de piață prin campanii promoționale eficiente.

Pizza Hut a încercat să inoveze, lansând pizza în stil Detroit în 2021 și Pizza Melts, un produs gândit pentru pauza de prânz, în 2022. Yum a făcut și schimbări la nivelul conducerii mărcii.

Pizza Hut, achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970

Fondat în 1958 în Wichita, Kansas, Pizza Hut s-a extins rapid datorită prețurilor reduse și servirii rapide, devenind recunoscut pentru acoperișurile sale roșii. Brandul a fost achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970, iar în anii 1990 divizia sa de restaurante (care includea Pizza Hut, Taco Bell și KFC) a fost separată, formând compania Yum Brands.

În timp ce Pizza Hut se confruntă cu dificultăți, celelalte divizii ale Yum Brands înregistrează creșteri. Taco Bell a raportat o creștere de 7% a vânzărilor în aceleași magazine în trimestrul încheiat la 30 septembrie, iar KFC a avut o creștere de 2% pe piața americană.

„Suntem abia la începutul redresării, dar suntem încurajați de semnele pozitive”, a spus Turner despre performanțele KFC în SUA.

Yum Brands a raportat un profit de 397 milioane de dolari, în creștere cu 4% față de anul trecut. Excluzând elementele speciale, profitul pe acțiune a fost de 1,58 dolari, peste estimarea de 1,49 dolari a analiștilor FactSet.

Veniturile totale pentru trimestrul al treilea au fost de 1,98 miliarde de dolari, în creștere cu 8% față de anul precedent.