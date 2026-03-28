Lovitură pe piața bancară. Raiffeisen Bank cumpără Garanti BBVA România și își întărește poziția pe piața locală

Tranzacția reprezintă un pas strategic important pentru Raiffeisen Bank, având ca obiectiv accelerarea creșterii și consolidarea poziției pe piața bancară din România. Finalizarea achiziției este condiționată de obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este estimată pentru ultimul trimestru al anului 2026.

Până la încheierea tranzacției, Raiffeisen Bank și Garanti BBVA România vor continua să funcționeze independent, fără modificări asupra contractelor existente. Reprezentanții băncii precizează că, în această etapă, clienții Garanti BBVA România nu trebuie să întreprindă niciun demers, produsele și serviciile actuale urmând să rămână neschimbate.

Ulterior finalizării achiziției, va fi demarat un proces gradual de integrare, care, conform estimărilor actuale, ar urma să se încheie în a doua jumătate a anului 2027.

Johann Strobl, CEO al Raiffeisen Bank International (RBI), a declarat că tranzacția „reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est” și reflectă angajamentul grupului de a sprijini dezvoltarea economică a României.

La rândul său, Michael Höllerer, membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026, a subliniat că integrarea capabilităților Garanti BBVA cu forța Raiffeisen Bank România va consolida prezența grupului pe o piață-cheie din regiune.

Președintele și CEO-ul Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek, a arătat că strategia băncii vizează extinderea serviciilor de planificare financiară și a soluțiilor digitale, în beneficiul persoanelor fizice și al companiilor, tranzacția reprezentând „un nou pas în strategia de creștere pe termen lung” în România.

Garanti BBVA este prezentă pe piața locală din 1998 și a dezvoltat un portofoliu de produse și servicii pentru segmentele Retail, IMM și Corporate. Grupul BBVA este acționarul majoritar al Garanti BBVA România.