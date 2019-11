Lucian Bode: Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici anul acesta

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a afirmat, miercuri, că metroul Drumul Taberei nu va dat în funcţiune nici în acest an. În schimb, Răzvan Cuc a declarat că a lăsat, la încheierea mandatului, 98% dintre lucrările fizice finalizate şi nimeni nu i-a spus că nu va fi gata.

„Am spus şi la comisie (despre finalizarea metroului din Drumul Taberei - n.r.), din păcate, nu pe tronsonul Drumul Taberei - Eroilor - Magistrala 5, aşa cum arată datele pe care eu le-am, primit în acest moment, nu se pot recepţiona şi nu se poate finaliza acest tronson. Voi face o evaluare şi voi comunica un termen realist”, a declarat Lucian Bode, miercuri, la primirea mandatului la Transporturi de la Răzvan Cuc.

În schimb, Răzvan Cuc a afirmat că românii au cerut finalizarea cât mai rapidă, fără să înţeleagă că nu se poate.

„Eu am avut discuţii cu constructorii, eu întotdeauna mi-am luat feedback-ul de la constructori şi din teren, la modul cum au evoluat lucrurile fizice, eu n-am vorbit niciodată de recepţie finală, am vorbit de dat în trafic. Darea în trafic implică şi nişte lucrări ulterioare pentru a se face recepţia finală. Românii au cerut, în momentul în care am preluat mandatul, au cerut măsuri de îndată, nu au vrut să le explic că nu se poate, eu asta le-am spus şi directorilor de minister, sunteţi cu mandatele pe masă, dacă nu găsiţi soluţiile necesare, plecaţi acasă, pentru că înseamnă că nu sunteţi buni”, a explicat Cuc.

Fostul ministru a explicat că a a lăsat finalizate 98% din lucrările fizice.

„Eu aşa am spus din discuţiile pe care le-am avut cu constructorii, asta a reieşit la sfârşitul lui decembrie, că se putea da în trafic. Eu nu am mai vorbit cu dl director, dar cu siguranţă dacă este o problemă, cu siguranţă trebuie să comunice, de ce nuse dă. La modul la care am lăsat eu lucrurile în minister, undeva la 98% stadiul finalizat, trebuia să se dea. Mie nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă, când am plecat din fucţia de ministru, din punctul meu de vedere, se poate da până la sfârşitul anului”, a conchis Cuc.

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a mărturisit că nu ştie cât costă o călătorie cu metroul, deoarece nu a mai utilizata acest mijloc de mult timp.

