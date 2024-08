Marcel Boloş: Am realizat cel mai mare transfer de fonduri din istoria recentă, pentru pensiile majorate

„Ministerul Finanţelor a realizat cel mai mare transfer de fonduri din istoria recentă: am făcut plata pentru ca seniorii României să primească pensiile majorate. Mereu am îndemnat la prudenţă şi am susţinut că toate categoriile de cheltuieli publice trebuie să se bazeze pe sustenabilitate, în termeni de gestionare echilibrată a bugetului general consolidat. Tocmai de aceea le mulţumesc colegilor din ANAF care atrag resursele necesare, departamentului de buget pentru gestionarea deschiderilor de credite bugetare şi colegiilor din Trezoreria Statului, pentru gestionarea fluxurilor şi plăţilor la nivelul statului”, scrie pe Facebook ministrul de Finanţe, Marcel Boloş.

El a fost anunţat în urmă cu puţin timp de către conducerea Trezoreriei Statului că cele 11,6 miliarde lei pentru asigurarea plăţii tuturor pensiilor calculate şi majorate vor ajunge joi în conturile Casei Naţionale de Pensii Publice.

„Diferenţa de până la 12,5 miliarde lei va fi virată pentru celelalte drepturi de asistenţă socială. Pasul următor este ca şi reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii să ducă la Trezoreria Municipiului Bucureşti dispoziţiile de repartizare către teritoriu, iar românii să înceapă să primească banii începând cu 1 septembrie. Le urez mult spor celor implicaţi de la Casa Naţională de Pensii, precum şi reprezentanţilor Poştei, astfel încât cei 3,8 milioane de pensionari care au aşteptat atâţia ani corectarea inechităţilor să primească drepturile cuvenite. Cu respect pentru seniorii României”, încheie Boloş