Adio buget pe hârtie? Nazare: Trebuie să trecem de la buget pe hârtie la unul electronic în 2026

„Această aplicație am proiectat-o încă din 2021. Și este finanțată din 2021. Sper să se termine în timp util, adică în septembrie, astfel încât bugetul anului 2026 să fie introdus în această aplicație”, a declarat Nazare, la Antena3CNN.

Ministrul a explicat că trecerea la aplicația electronică va accelera semnificativ procesul de elaborare a bugetului: „Un rulaj pe o formulă de buget dura cam două zile. Dacă schimbai ceva și voiai să vezi iar bugetul integral cu câteva schimbări, trebuia să aștepți o zi sau două. Ceea ce mi se pare inacceptabil când discutăm de posibilitățile tehnice pe care le avem astăzi”.

Avantajele aplicației

Potrivit Ministrului, aplicația va permite introducerea prioritizării investițiilor și elaborarea unui buget multianual: „Trebuie să începem să proiectăm bugetele pe mai mulți ani, să nu ne mai gândim doar la bugetul acestui an. În momentul în care avem o perspectivă de trei ani, presiunea bugetară și presiunea ordonatorilor în general va fi mai mică, pentru că nu vor împinge să aibă resursă sau finanțare neapărat în anul curent, atâta timp cât au o certitudine că vor fi bani și în 2026 și alocarea și în 2027”.

Ministrul spune obiectivul este construirea unui „buget corect”, care să răspundă așteptărilor românilor și să se reflecte și în execuție.