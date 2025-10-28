Ministrul Finanțelor: Bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României

Alexandru Nazare a avut marţi discuţii cu echipa comisarului european pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, despre progresul măsurilor fiscale şi planurile României în cadrul procedurii de deficit excesiv.

„Câştigǎm teren important în Europa. Noi semnale de încredere de la Comisia Europeanǎ, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis”, spune Nazare într-o postare pe Facebook.

El arată că acţiunile întreprinse pentru a asigura corectarea deficitului excesiv au fost încǎ o datǎ salutate de Comisia Europeană, iar evaluarea finală din 25 noiembrie va reflecta aceste rezultate, „oferind şansa României să iasă din procedura de deficit excesiv fără aplicarea unor condiţionalităţi suplimentare”.

„Am discutat despre restructurarea echilibrată a planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), inclusiv transferuri între componentele de granturi şi împrumuturi, pentru a asigura coerenţa şi sustenabilitatea proiectelor; proiectele critice, în special în transporturi şi sănătate, vor fi integrate în programele de coeziune 2021–2027, pentru a evita pierderea investiţiilor europene”, adaugă ministrul Finanţelor.

El susţine că vor continua măsurile implementate de ANAF şi accelerarea digitalizǎrii.

„Bugetul pentru 2026: va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele şi autorităţile locale conectate într-o platformă unică pentru planificare şi monitorizare transparentă; este un pas major spre eficienţă, responsabilitate şi utilizarea responsabilǎ a fiecărui leu public. Stabilitatea şi responsabilitatea sunt principalii indicatori ai încrederii investitorilor şi partenerilor externi. De aceea, trebuie să continuăm cu consecvenţă nu doar să punem ordine în finanţele României, ci să transformăm această stabilitate într-un motor real de relansare economică şi modernizare”, mai spune ministrul pe reţeaua de socializare.