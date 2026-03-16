Prima pagină » Politic » Liberalii nu vor vota decât amendamentele negociate în Coaliție – surse

Liberalii nu vor vota decât amendamentele negociate în Coaliție – surse

Liberalii nu vor vota alte amendamente decât cele negociate în Coaliție, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
16 mart. 2026, 15:39, Politic

În ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL s-a votat pentru mandatarea parlamentarilor PNL de a nu face propuneri la momentul bugetul ajunge la votul aleșilor.

De asemenea, parlamentarii au fost mandatați a nu vota niciun amendament în afară de cele negociate în Coaliție, respectiv varianta adoptată de Guvern.

Pentru cele două mandate, în unanimitate liberalii au fost „pentru”.

PSD a depus, luni, o serie de amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026.

Amendamentele depuse de PSD mai vizează, printre altele, și eliminarea CASS pentru unele categorii, respectiv mame, veterani de război, persoane invalide, personal monahal, fiindcă nu acest lucru nu este un privilegiu, ci „un sprijin firesc”.

De asemenea, PSD ar vrea să acorde ajutoare one/off și pentru pensionarii militari cu pensii mai mici de 3.000 de lei. Impactul bugetar ar fi de 10 milioane de lei pentru pensiile MAI și 12 milioane de lei la MApN. De asemenea, o altă propunere este aceea de a aloca 100 de milioane de lei pentru brățările electronice folosite în sistemul de supraveghere judiciară.

Amendamentele mai vizează și alocarea unor venituri suplimentare, care să vină drept sprijin pentru familiile cu venituri mici și copii, ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și un ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.

Cu o zi înainte, Consiliului Politic Național al PSD a decis să voteze bugetul de stat pentru anul 2026, dar reprezentanții partidului au anunțat că vor depune amendamente.

