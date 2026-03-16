Sighiartău, amenințător: Nu cred că PSD i-ar conveni două tururi pentru primari. Avem metode de a răspunde politic

”Avem metode de a răspunde Partidului Social Democrat, care face un joc populist”, spune la RFI parlamentarul.

Bugetul pe 2026 intră luni în dezbaterea Parlamentului. Votul final ar urma să fie dat joi. PSD a anunțat că va vota proiectul, dar a precizat că va depune amendamente. Social-democrații l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a sărăcit populația, a implementat o austeritate sălbatică și că sfidează PSD-ul.

Robert Sighiartău declară că PNL pregătește un răspuns pentru PSD, legat de bugetul pe 2026: ”Noi vom avea o ședință chiar astăzi la ora 13 de Birou Executiv, unde vom lua niște decizii și rămâne de văzut care va fi situația după ce PSD va depune aceste amendamente. Noi nu ne dorim o escaladare a conflictului politic, pentru că suntem responsabili și chiar suntem într-o situație geo-politică extrem de complicată (…) și atunci nu ne dorim o escaladare, însă sunt metode, inclusiv politice, de a răspunde. Nu cred că celor de la PSD le-ar conveni, de exemplu, două tururi pentru primari, nu cred că le-ar conveni multe măsuri electorale care din perspectiva lor cel puțin ar submina poziția electorală a dânșilor”.

Deputatul PNL spune că ”PSD nu ține cont de bunul mers al țării, ci doar de bunul mers al Partidului Social Democrat și eventual al găștilor din PSD (…). Tot ceea ce fac ei acum este strict un joc politic în interesul unor găști din PSD și în dezinteresul României (…). Tot ceea ce face PSD este să submineze PNL și pe premierul Bolojan, care au observat ei este un altfel de om politic (…). PSD face un joc populist, politic, doar de dragul imaginii și al voturilor”.

”Amendamentele PSD la buget nu au susținere financiară”

Robert Sighiartău atrage atenția că amendamentele PSD la bugetul pe 2026 nu sunt sustenabile: ”PSD a anunțat că va depune niște amendamente la bugetul de stat. Înțeleg că vor susținerea AUR pe aceste amendamente. Se formează indirect o majoritate pe anumite măsuri care din punctul meu de vedere nu au susținere financiară”.

Deputatul PNL vede posibilă o alianță PSD-AUR: ”Rămâne de văzut care va fi poziția PSD, dacă e doar gargară politică sau chiar vor ieși de la guvernare. Din perspectiva mea, fiecare partid are acțiuni, cauze, efecte și consecințe. Din punctul acesta de vedere, PSD își va asuma consecințele deciziei de a ieși din guvernare, dacă vor ieși, dar departe de mine, mai mult văd o alianță între PSD și AUR, dacă mă uit la ultimele mișcări de pe scena politică, decât o ieșire de la guvernare a PSD”.