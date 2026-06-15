Alina Gorghiu: Mandat de susținere din partea primarilor din Argeș pentru premierul desemnat Adrian Veștea

„Astăzi, am primit, alături de colegul meu, senatorul Mihai Coteț, mandatul primarilor din Argeș de susținere a premierului desemnat, Adrian Veștea”, a transmis Gorghiu, pe Facebook.

Aceasta a afirmat că echipa sa politică se bazează pe sprijinul aleșilor locali din județ, pe care îi consideră esențiali pentru funcționarea comunităților.

„Echipa mea este echipa primarilor din Argeș — oamenii care țin comunitățile noastre în picioare, zi de zi”, a adăugat deputata PNL.

Cele două scenarii ale PNL

Gorghiu a prezentat și două scenarii politice pentru PNL.

„În fața PNL sunt, practic, două scenarii. Primul: un premier liberal la guvernare. Adică PNL își asumă conducerea, păstrează inițiativa și rămâne acolo unde contează — la masa deciziilor. Al doilea: PSD și AUR la guvernare, iar PNL trimis în opoziție pentru ani buni de acum înainte. Nu trebuie să fii strateg ca să vezi care dintre cele două e în interesul partidului și, mai ales, al oamenilor. Eu vreau ca această comunitate argeșeană să fie ajutată de un premier liberal, nu condamnată de un guvern PSD-AUR. Dar dincolo de aceste două scenarii și indiferent de deznodământ, există un obiectiv pe care îl consider cel mai important pentru orice președinte de PNL: să nu se rupă partidul”.

Ea a subliniat și necesitatea găsirii rapide a unei majorități parlamentare.

„Acest blocaj însă nu mai poate continua. Trebuie găsită o soluție. O majoritate parlamentară trebuie identificată — repede și responsabil. România nu-și permite să mai aștepte”, a precizat deputata PNL.

Dialog Bolojan – Veștea, „necesar și util”

„Conflictul nu rezolvă criza politică, o adâncește. Dacă din această situație partidele ies mai slăbite, instituțiile mai contestate, iar cetățenii mai dezamăgiți, nimeni nu va avea de câștigat. Acest blocaj însă nu mai poate continua. Trebuie găsită o soluție. O majoritate parlamentară trebuie identificată — repede și responsabil. România nu-și permite să mai aștepte”.

Gorghiu spune că „un dialog Bolojan – Veștea este necesar și util”.

Ce nu se spune „cu voce tare”, potrivit deputatei? „De luni de zile evităm o discuție de fond: ce fel de partid vrem să fim — liberal-conservator sau progresist? E elefantul din cameră pe care ne prefacem că nu-l vedem. Ne certăm pe nume de premieri și pe combinații de majorități, dar ocolim întrebarea care chiar contează: care e identitatea PNL și încotro mergem?”.