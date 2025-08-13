Ministrul Finanțelor: Programarea bugetară de anul acesta pe ultimul trimestru e complet nerealistă

Întrebat la Antena 3 CNN cât este deficitul bugetar, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a răspuns: „Este 3,6% deficitul bugetar”. Potrivit ministrului, deficitul bugetar pe iunie se ridică la aproximativ 6 miliarde de lei. „Este un deficit mare. Să vă explic de ce. Pentru că în programarea bugetară, ultimul trimestru întotdeauna este trimestru cel mai consistent. Și programarea bugetară de anul acesta a prevăzut pe ultimul trimestru doar 1,2%. Ceea ce e complet nerealist. Pentru că, repet, în lunile noiembrie-decembrie sunt 20% din cheltuielile din totalul anului”.

Alte elemente care nu se văd momentan în deficit

Ministrul a precizat că există și alte elemente care nu se văd încă în deficit: „Se referă, spre exemplu, la stocul de rambursări de TVA în casă, care nu a fost plătit la iunie. Și vorbim de 3,7 miliarde, care era la luna iunie păstrat în casă. Astea sunt banii care trebuie plătiți și banii care s-ar fi văzut, evident, dacă erau plătiți în deficitul respectiv, adică se adaugă”, precizează Nazare.

„Mai vedem o nerealizare la dividende, de aproape 2 miliarde. Mai vorbim și de aproape 1 miliard, suma care era redirecționată prin formularul D177 pentru fundații și asociații. Toate acestea acumulate însumează sume importante. De asemenea, mai sunt multe alte cheltuieli pe care anumiți ordonatori de credit de ministere nu le aveau bugetate. Dar le-au făcut. Nu le au bugetate, nu le aveau bugetate. După caz, sunt varii, varii contexte, dar trebuie să le facă. Mi se pare foarte ciudat, spre exemplu, că ministere mari, care au investiții multe, rămân în toiu verii la anumite capitole fără resurse.”, a mai spus Ministrul Finanțelor.