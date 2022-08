Marlene Engelhorn, moştenitoarea care va renunţa la cota sa din avere, la moartea bunicii sale bogate

Basf, multinaţionala germană, este cel mai mare grup chimic din lume. Marlene Engelhorn nu are încă 30 de de ani, dar a făcut deja cunoscut faptul că va renunţa la 90% din milioanele la care se ridică partea ei din moştenire, atunci când bunica ei, Traudl Engelhorn-Vechiatto, în vârstă de 94 de ani, va muri. Şi va distribui suma către iniţiative sociale.

Decizia sa a stârnit curiozitate globală, zeci şi zeci de articole, interviuri, cu reţele de socializare aglomerate de comentarii pe această temă. Motivul pentru a refuza o mare parte din bani este că Engelhorn consideră că moştenirile ar trebui impozitate cu 90%!

În urmă cu doi ani, bunica Traudl şi-a dezvăluit familiei testamentul. Multă avere de distribuit: potrivit revistei Forbes, este vorba despre o valoare de 4,2 miliarde de dolari, cifră care o plasează pe femeie pe locul 687 în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume.

Când a aflat că partea care îi va reveni este semnificativă, de oridinul zecilor de milioane, Marlene, care locuieşte la Viena, a spus că nu este fericită, ci mai degrabă „supărată”. „Nu am făcut nimic pentru a primi această moştenire: noroc curat”.

„Ce avantaj am să fiu foarte bogat, o bogăţie pentru mine?”, a comentat ea. Alegerea devine însă o chestiune publică, deoarece Marlene Engelhorn face parte dintr-o asociaţie internaţională a bogaţilor, Milionarii pentru Umanitate, care cere guvernelor să impoziteze moştenirile şi, în general, să impoziteze averile mari mai mult decât se face în prezent.

Fondatoare a mişcării Tax Me Now

Este, de asemenea, unul dintre fondatorii mişcării Tax Me Now, un grup de oameni care se autointitulează „milionari patrioţi” şi care cer mai multe impozite pe avere. La Forumul de la Davos, în luna mai trecută, Engelhorn a fost alături de manifestanţi şi purta o pancartă cu cuvintele „In Tax We Trust”, credem în taxe (aminteşte de motto-ul Statelor Unite care, totuşi, preferă cuvântul Dumnezeu în locul taxelor).

Când, într-unul dintre numeroasele interviuri pe care le-a acordat recent, a fost întrebată dacă ştie istoria moştenirii sale, dacă ştie de unde vin banii, ea a răspuns: „Nu ştiu exact istoria şi originea averii, nici măcar de câtă muncă a fost nevoie. Ce pot spune este că nu este treaba mea. Mă deranjează faptul că toate averile majore sunt complet opace”.

Grupul Ludwigshafen a fost fondat de Friedrich Engelhorn în 1865 şi a fost unul dintre marile exemple de abilităţi ştiinţifice şi antreprenoriale germane.

În 1925, an de monopoluri, Basf a fuzionat cu alte companii din sector şi a format Ig Farben. Acesta din urmă va deveni celebru pentru că a construit uzina de la Auschwitz, în care a fost produs Zyklon-B, folosit în camerele de gazare (după război, în 1952, Basf a revenit la denumirea originală).

Bunica Traudl face multă filantropie, iar fundaţia ei finanţează numeroase iniţiative de cercetare medicală.