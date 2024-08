Măsuri nemaivăzute ale Wizz Air: Operatorul aerian anunţă un abonament cu zboruri nelimitate - cât costă şi ce include

Abonamentul WIZZ All You Can Fly este primul de acest tip din Europa, spun reprezentanţii companiei şi va oferi călătorilor spontani acces la zboruri din întreaga reţea Wizz Air, cu o taxă de rezervare periodică de numai 9,99€, notează Business Magazin.

Clienţii vor putea alege din destinaţiile disponibile cu 72 de ore înainte de data şi ora plecării.

Clienţii Wizz Air vor putea fcălători din aproape 200 de oraşe din peste 50 de ţări pe 800 de rute WIZZ.

Serviciile auxiliare suplimentare, cum ar fi bagajele şi alegerea locului, nu sunt incluse în taxa de membru, mai precizează reprezentanţii companiei.