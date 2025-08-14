Trump l-a sunat pe ministrul norvegian al Finanțelor pentru discuții despre tarife și Premiul Nobel

Mai multe țări, inclusiv Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump pentru medierea acordurilor de pace sau a încetării focului, iar el a afirmat că merită această distincție oferită de Norvegia, pe care patru predecesori ai săi la Casa Albă au primit-o.

„De nicăieri, în timp ce ministrul finanțelor Jens Stoltenberg mergea pe stradă în Oslo, Donald Trump a sunat”, a relatat ziarul, citând o sursă. „Voia Premiul Nobel. Și să discute despre tarife”.

Casa Albă, ministerul finanțelor din Norvegia și Comitetul Nobel norvegian nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Fiecare an aduce sute de candidați nominalizați, iar laureații sunt aleși de Comitetul Nobel norvegian, ai cărui cinci membri sunt numiți de parlamentul norvegian conform dorinței industrialistului suedez din secolul XIX, Alfred Nobel. Anunțul câștigătorilor este făcut în luna octombrie, la Oslo.

Ziarul norvegian a precizat că nu este prima dată când Trump aduce în discuție premiul în conversațiile cu Stoltenberg, fost secretar general al NATO. Stoltenberg a spus că apelul a vizat discuții despre tarifele comerciale și cooperarea economică înainte de convorbirea telefonică a lui Trump cu premierul norvegian.

Întrebat dacă Trump a ridicat problema Premiului Nobel, Stoltenberg a răspuns: „Nu voi intra mai mult în detaliile convorbirii”.

Mai mulți oficiali ai Casei Albe, inclusiv secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer, au participat la apel, a adăugat Stoltenberg.

Casa Albă a anunțat pe 31 iulie un tarif de 15% pentru importurile din Norvegia, la fel ca în Uniunea Europeană. Stoltenberg a declarat miercuri că Norvegia și Statele Unite continuă negocierile privind aceste tarife.