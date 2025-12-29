Metalul viitorului. Aurul roșu care „înnebunește” piețele. A înregistrat o creștere uriașă și nu pare că se va opri

De ce explodează prețul cuprului

Tarifele din SUA au dat peste cap piața

În 2025, discuțiile și anunțurile privind tarifele americane au declanșat o adevărată cursă a importatorilor: companiile au încercat să aducă metal în SUA înainte de eventuale taxe, iar asta a creat o diferență neobișnuit de mare între prețul din SUA (Comex) și reperul global (LME). Chiar dacă unele produse rafinate (precum catodul de cupru) au fost exceptate, piața a rămas tensionată din cauza riscului unor noi măsuri în 2026.

Accidente și revizuiri de producție la mine mari

Seria de incidente la unele dintre cele mai importante exploatări a alimentat temerile că oferta nu ține pasul. Mai mulți producători au ajustat în jos țintele de producție, iar piața a reacționat rapid, împingând cotațiile spre noi maxime, relatează Financial Times.

Cererea structurală crește: energie verde, mașini electrice, centre de date AI

Cuprul devine „metalul tranziției”: este folosit masiv în rețele electrice, eolian/solar, vehicule electrice și în boom-ul de centre de date care alimentează inteligența artificială. Analiștii se așteaptă ca cererea să depășească oferta minată în anii 2030, menținând presiunea pe preț.

Ce urmează în 2026: de ce „nu pare că se va opri”

Mai multe case de analiză văd prețuri rezistente și în 2026, chiar dacă cererea Chinei încetinește. Riscurile rămân: noi tarife, noi întreruperi de producție și subinvestiția cronică în mine noi (proiecte scumpe, cu ani de execuție).

Impact posibil pentru companii și consumatori

Costuri mai mari pentru cabluri, instalații electrice, echipamente industriale, construcții și producători de electronice.

Presiune pe proiectele „non-critice”: dacă prețurile rămân sus, unele industrii ar putea amâna investiții sau căuta înlocuitori mai ieftini acolo unde e posibil.