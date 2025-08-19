Ministerul Dezvoltării a virat peste 207 milioane de lei pentru investiții finanțate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 207.126.293,61 de lei pentru 297 de invetiții din PNRR.

MDLPA a decontat lucrări în valoare totală de 207.126.293,61 de lei pentru 297 de invetiții realizate prin componentele C5 – Valul renovării, C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat, marți, ministrul Cseke Attila.

Astfel, au fost decontate 146.371.406,93 de lei pentru 118 facturi aferente Componentei C5 – Valul renovării, pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Pentru Componenta C10 – Fondul local, au fost decontate 43.111.069,36 de lei pentru achitarea a 143 facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Alte 17.643.817,32 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 36 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.