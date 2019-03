Ministerul Economiei cere de urgenţă CA Avioane Craiova detalii despre programul „Super Şoim” / Sindicaliştii trag un semnal de alarmă privind plata salariilor

Ministerul Economiei cere de urgenţă CA Avioane Craiova detalii despre programul „Super Şoim”, care constă în modernizarea avioanelor IAR 99, fiind solicitate date cu privire la procedura de selecţie. O şedinţă a Consiliului de Administraţie are loc în cursul zilei de marţi.

„Ministerul Economiei a solicitat, în regim de urgenţă, reprezentanţilor săi în Consiliul de Administraţie al S Avioane Craiova un punct de vedere referitor la procedura pentru programul Super Şoim. Concret au fost solicitate, în regim de urgenţă, informaţii referitoare la modul în care a fost realizată procedura de selecţie pentru modernizarea avioanelor IAR 99 şi transmiterea cu celeritate a unei informări asupra principiilor transparenţei şi tratamentului egal în desfasurarea acestei proceduri", a declarat Alexandru Macoveiciuc, purtător de cuvânt al Ministerului Economiei, pentru MEDIAFAX.

Datele sunt solicitate în contextul în care în luna martie Gazeta de Sud scria că în urma selecţiei a fost aleasă oferta firmei americane CMC Electronics Aurora LLC. Sursa citată a mai precizat că iraelienii de la Elbit Systems Ltd. au dat în judecată Ministerul Apărării şi Avioane Craiova SA, contestând faptul că producătorul de armament a eliminat de la procedura de selecţie compania israeliană.

În presă au apărut şi informaţii legate de un stagiu de pregătire pe care directorul general Avioane Craiova, Dragoş Sandu, l-ar fi urmat (2009-2012), conform CV-ului http://www.acv.ro/wp-content/uploads/2018/11/CV-Sandu-Dragos-George-1.pdf la Universitatea din Quebec, în colaborare cu firma CMC Electronics - Esterline.

Valoarea contractului pe care Avioane Craiova îl va derula pentru Ministerul Apărării Naţionale este de 124 de milioane de euro, anunţa publicaţia. Ministerul Apărării Naţionale a transmis la jumătatea anului trecut că va demara un program de modernizare a celor 21 de avioane IAR 99 şi IAR 99 Şoim aflate în dotarea armatei române.

IAR-99 Şoim este un avion subsonic de antrenament reactiv avansat şi atac la sol, proiectat integral în România şi construit la Avioane Craiova S.A. Caracteristicile sistemelor de avionică şi armament ale avionului permit antrenarea piloţilor pentru zboruri atât pe MIG-21 Lancer, cât şi pe F-16.

Varianta modernizată este IAR 99 Şoim TD, un avion de generaţie 2015, care ar putea avea o viaţă până după 2025, ca avion de şcoală, antrenament avansat şi alte misiuni.

Reacţia sindicaliştilor

Liderul Sindicatului Liber Avioane Craiova, Victor Peţa, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că în comisia de licitaţie au fost ingineri specialişti care au spus că oferta americanilor de la CMC Electronics Aurora LLC a fost una superioară.

„Comisia pentru licitaţie a fost formată din ingineri specialişti, care mi-au spus că americanii au avut o ofertă net superioară. Au luat în calcul să fie 70% condiţii tehnice şi 30% preţul. Acum totul s-a redus însă la un aspect, şi anume că directorul SC Avioane Craiova a colaborat într-o temă de cercetare pentru tema de doctorat cu CMC Electronics. Fac precizarea că a participat la un program finanţat de guvernul canadian, iar compania care a ieşit câştigătoare la licitaţie era doar participantă la proiect şi nu a finanţat. De asemenea, contractul de finanţare nu a fost semnat între SC Avioane şi departamentul de înzestrare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale”, a spus Peţa.

Potrivit acestuia, contractul trebuia semnat pe 24 decembrie, după calendarul care a fost stabilit la vizita primului ministru Viorica Dăncilă, din octombrie, iar pentru funcţionarea programului a fost reparat deja un avion.

„Problema este că pentru a funcţiona bine acest program noi deja am reparat un avion. Sunt lucrări care au fost efectuate şi nu sunt plătite şi acest lucru ne-ar putea afecta la plata salariilor, mai ales că pentru acest program am făcut şi angajări. Sper să nu mai ajungem ca acum 5-6 ani când la câteva luni se lua avansul. Noi am dorit doar ca să dăm un avion bun ţării şi nu am urmărit niciun interes", a mai spus Peţa.

