Ministerul Economiei: Începe înscrierea la finanțare StartUp Nation

Miercuri începe înscrierea la finanțare în programul StartUp Nation, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Cosmin Pirv
30 sept. 2025, 19:18, Economic

Potrivit reprezentanților ministerului, înscrierile la finanțare încep miercuri, la ora 10.00.

„Mâine începe înscrierea la finanțare StartUpNation! Începând cu 1 octombrie, ora 10:00, absolvenții cursurilor de formare antreprenorială care au înființat societăți comerciale pot aplica pentru finanțarea nerambursabilă de până la 250.000 lei, accesând: https://minimis.imm.gov.ro”, au transmis reprezentanții MEDAT pe Facebook.

Conform acestora, formularul va fi disponibil 45 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului și definitivarea tuturor modulelor de cursuri.

 