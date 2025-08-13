Ministerul Energiei a atras investiții pentru 2.751MW de energie verde, la a doua licitație din schema de stat sub formă de contracte pentru diferență

Ministerul Energiei și Transelectrica, compania de stat care este operatorul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), au anunțat miercuri seara finalizarea cu succes a evaluării în cadrul celei de-a doua licitații pentru Schema de ajutor de stat sub formă de CfD, schemă de ajutor special gândită pentru susținerea producției de energie electrică din surse regenerabile.

Mai exact, contractele pentru diferență (CfD) sunt un mecanism de sprijin prin care producătorii de energie electrică primesc o garanție a unui preț stabil (preț de exercitare) pentru energia produsă, contribuind astfel la stimularea investițiilor în capacități noi din surse regenerabile și la stabilitatea pe termen lung a pieței de energie.

„În această rundă de licitație, am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale. Depășirea obiectivului din PNRR demonstrează că România este un centru de dezvoltare a energiei curate, care atrage investiții transparente, bazate pe concurență reală. Prin mecanismul CfD, oferim stabilitate investitorilor și accelerăm tranziția energetică”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, în comunicatul transmis de reprezentanții instituției.

Astfel, în urma analizei ofertelor financiare, 49 de solicitanți vor fi desemnați câștigători:

26 de solicitanți pentru proiecte de energie solară fotovoltaică, cu o capacitate totală de 1.488 MW;

23 de solicitanți pentru proiecte de energie eoliană onshore, cu o capacitate totală de 1.263 MW.

Capacitatea totală rezultată, de 2.751 MW, depășește cu peste 37% pragul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de 2.000 MW de capacitate sprijinită prin contracte pentru diferență, potrivit oficialilor instituției.

Mai concret, rezultatele financiare medii estimate pentru această rundă sunt pentru:

eolian onshore: 73,89 euro/MWh;

solar fotovoltaic: 40,35 euro/MWh.

Procedura de evaluare s-a desfăsurat în perioada 11 iulie – 12 august 2025. Din totalul de 91 de oferte depuse pentru ambele tehnologii, 83 au fost declarate eligibile pentru etapa de evaluare financiară. Capacitatea ofertată în această etapă a fost de 1.263 MW pentru eolian onshore și 3.160 MW pentru solar fotovoltaic.

Fiecare ofertant câștigător va semna contractul pentru diferență cu Contrapartea CfD, Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale Opcom SA, la prețul de exercitare propus în ofertă.

„Prin implementarea acestui mecanism, România își consolidează poziția în rândul statelor membre care promovează în mod activ tranziția către energie curată, în acord cu obiectivele europene de reducere a emisiilor și creștere a ponderii regenerabilelor în mixul energetic”, precizează oficialii ministerului.

Detaliile complete privind ofertele câștigătoare vor fi publicate pe site-ul Ministerului Energiei, în secțiunea Contracte pentru Diferență.