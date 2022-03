Mutare tectonică la UiPath. Pleacă directorul de strategie

Vargha Moayed este înlocuit cu un alt executiv care făcea deja parte din echipă, respectiv Brandon Deer, scrie Ziarul Financiar.

Anunţul a fost făcut chiar de co-fondatorul şi CEO-ul Daniel Dines, care l-a lăudat pe Moayed pentru rolul jucat în dezvoltarea companiei.

„Un lucru despre care ştiu că este adevărat este că eşti la fel de puternic precum cei din jurul tău. Aceasta este mentalitatea prin care mi-am construit echipa de conducere de-a lungul anilor şi am fost norocos să colaborez cu cei mai buni. Vargha Moayed este unul dintre aceşti oameni. După mai bine de patru ani în care a fost Chief Strategy Officer al UiPath, Vargha a decis să renunţe la rolul său pentru a-şi urma o serie de priorităţi. Acesta este foarte un moment foarte personal pentru mine, deoarece Vargha este unul dintre cei mai capabili şi grijulii lideri pe care i-am întâlnit vreodată, ceea ce spun fără exagerare. A muncit neobosit pentru a mă sprijini pe mine, pe mine, pe companie şi pe tot ceea ce ne face speciali. Dar şi mai mult, el este un om care crede cu adevărat în ceea ce am construit şi în cât de multe putem face. Vreau să-i mulţumesc lui Vargha pentru că mi-a dat onoarea de a lucra alături de el în ultimii ani şi îi urez succes în această fază următoare. Odată cu plecarea lui Vargha, sunt încântat să vă spun că Brandon Deer va intra în rolul de Chief Strategy Officer. Perspectiva unică de produs şi inovare a lui Brandon ne va fi de folos în timp ce el îşi asumă acest nou rol de conducere. Sunt recunoscător pentru munca pe care a făcut-o deja în perioada petrecută la UiPath şi aştept cu nerăbdare ceea ce urmează. Noi, cei de la UiPath, ne confruntăm cu o perioadă de mare oportunitate. Ceea ce am realizat în ultimii câţiva ani este uimitor şi ştiu că avem mai mult potenţial de a realiza lucruri uimitoare. Sunt încântat de oamenii noştri, sunt energizat de capacitatea noastră de a ne schimba şi de a creşte şi aştept cu nerăbdare succesul care ne aşteaptă”, a scris Dines.