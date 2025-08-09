Prima pagină » Știri externe » William H. Webster, singurul om care a condus atât FBI, cât și CIA, a murit

William H. Webster, singura persoană care a condus atât Biroul Federal de Investigații (FBI), cât și Agenția Centrală de Informații (CIA), relatează Politico.
Radu Mocanu
09 aug. 2025, 05:30, Știri externe

William H. Webster a servit ca ofițer al Marinei SUA în al Doilea Război Mondial și în Războiul din Coreea, iar la întoarcerea în țară a practicat dreptul. A fost procuror general în Missouri și mai apoi judecător, fiind numit la Curtea de Apel de către Richard Nixon.

În 1978, președintele Jimmy Carter l-a numit director al FBI, într-o perioadă marcată de scandaluri de spionaj intern și corupție, iar în 1987, președintele Ronald Reagan l-a desemnat director al CIA, înlocuindu-l pe William J. Casey, implicat în Afacerea Iran-Contra.

După retragerea din funcții federale în 1991, Webster a activat în domeniul juridic și pe diverse comisii de securitate și etică, inclusiv după atacurile din 11 septembrie 2001.