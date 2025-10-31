Prima pagină » Știri externe » Relația SUA–UE, la testul încrederii. Șeful CIA încearcă să refacă punțile distruse de politica lui Trump

Relația SUA–UE, la testul încrederii. Șeful CIA încearcă să refacă punțile distruse de politica lui Trump

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: „Puteţi avea în continuare încredere în noi”, scrie Politico.
Relația SUA–UE, la testul încrederii. Șeful CIA încearcă să refacă punțile distruse de politica lui Trump
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
31 oct. 2025, 22:42, Știri externe

Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum şi cu înalţi oficiali ai Centrului de Informaţii şi Situaţii al UE (INTCEN) şi ai Direcţiei de Informaţii a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoştinţă despre întâlnire.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost acela de a calma spiritele şi de a reafirma angajamentul Washingtonului faţă de schimbul de informaţii – întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcţia politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.

Schimbările administraţiei Trump în politica faţă de Ucraina – cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informaţii militare cu Kievul în martie anul trecut – şi eforturile sale de a politiza serviciile de informaţii prin numirea unor persoane loiale lui Trump au zguduit încrederea Europei în fiabilitatea Washingtonului.

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, şi-a construit reputaţia ca unul dintre cei mai înverşunaţi apărători ai lui Trump din Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când şi-a folosit poziţia din Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla în oraş pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu braţul de politică externă al blocului, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley doreşte să menţină canalele de comunicare deschise.

Se aşteaptă ca întâlnirea să nu fie una izolată: „Ar trebui să fie regulată de acum înainte”, a declarat un oficial.

Ratcliffe şi omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China şi Orientul Mijlociu.

Iniţiativa diplomatică vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere şi a construi o operaţiune comună de informaţii a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce îşi regândesc acordurile de schimb de informaţii cu SUA.

Serviciul de informaţii civile şi militare olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferenţe politice şi preocupări legate de drepturile omului.