Năsui (USR): Recesiunea nu poate fi evitată. Când se termină petrecerea, începe mahmureala

Fostul ministru al Economiei avertizează că recesiunea economică nu poate fi evitată

„Ce se va întâmpla în România va fi greu. Nu putem evita recesiunea, e imposibil, pentru că avem un deficit imens care va trebui redus. Când reduci deficitul, reduci banii pe care-i pompează statul în economie, ceea ce înseamnă că economiei îi va merge greu. Întrebarea e cine va plăti totuși factura, dacă o vor plăti tot cei din privat sau dacă o vor plăti politicienii și cei de la stat”, mai spune Năsui.

Deputatul USR spune că „în principiu, am ajuns în situația aceasta din cauza exuberanței acesteia pe care a avut-o statul, lăcomiei acesteia de a tot crește cheltuielile an de an și a ajunge la acest deficit”.

Claudiu Năsui: „Nu putem continua să pompăm bani împrumutați la nesfârșit”

Claudiu Năsui afirmă că „noi acum suntem ca într-o mașină în care pedala este pe accelerat la maxim și tot pompăm bani în economie pe care nu-i avem, îi împrumutăm. În momentul în care nu mai pompezi bani, se termină petrecerea, începe mahmureala, începe factura să vină și este partea aceea mai grea. Putem să încercăm să continuăm petrecerea, dar tot va veni finalul ei la un moment dat și va fi cu atât mai rău. Deci nu avem de ales decât între a prelungi agonia și a avea un cost mai mare în viitor sau a spune acum: oprim petrecerea, facem lucrurile bine de acum încolo, ne va fi greu șase luni, dar după aceea putem să creștem”.

În opinia sa, „ideea că vor fi taxe pe lux, că o să taxăm numai bogații nu o să aducă decât o picătură la scara bugetului. Dacă vrei într-adevăr să-ți rezolvi problema bugetară prin creșteri de taxe, ceea ce eu cred că e o greșeală colosală pentru România, atunci o să acționeze pe taxele pe consum, pe TVA și pe taxele pe muncă, adică o să sărăcească fix pe cei mai săraci, fix pe cei care pot să ducă povara aceasta fiscală cel mai greu”.