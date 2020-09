Nemţii de la Volkswagen şi-au regăsit „iubirea” pentru China şi investesc 2 miliarde euro în maşini electrice

Volkswagen a anunţat că va investi 2,1 miliarde de euro în doi producători chinezi de vehicule electrice, pariind astfel pe cea mai mare piaţă auto din lume, relatează Reuters.

VW a declarat că va investi 1 miliard de euro pentru o participaţie de 50% în companiaAnhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors), deţinută acum de stat, sporindu-şi, de asemenea, participaţia într-un joint-venture deja existent cu JAC la 75 %, de la 50%.

Compania comună va lansa încă cinci modele electrice până în 2025, a declarat VW. Gigantul german îşi propune să vândă anual, până în 2025, 1,5 milioane de vehicule bazate pe noile tehnologii - inclusiv maşini electrice cu baterii, i vehicule de tip hibrid şi cu hidrogen - în China.

Într-o tranzacţie separată, VW va plăti 1,1 miliarde de euro pentru a achiziţiona 26,5% din Guoxuan High-tech Co Ltd, producător de baterii electrice, devenind cel mai mare acţionar al companiei. VW a spus că Guoxuan, cu sediul în Hefei, va furniza baterii maşinilor sale produse în China.

Ofertele vin în condiţiile în care rivalii la nivel mondial, precum producătorul american de vehicule electrice Tesla, încearcă să intre în piaţa auto auto din China. Anul trecut, Tesla a devenit primul producător auto străin care deţine în totalitate o fabrică auto din China.

China şi-a stabilit obiectivul ca 25% din vânzările anuale din 2025 să fie maşini care folosesc noi tehnologii. Anul trecut au fost vândute în China peste 25 de milioane de vehicule.

VW are, de asemenea, proiecte cu China FAW Group Corp Ltd de stat şi SAIC Motor Corp Ltd.