NEWS ALERT A fost stabilit preţul final pentru vânzarea de acţiuni Hidroelectrica

Franklin Templeton International Services S.À R.L. („FTIS”), în calitate de administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul”/ „Fondul Proprietatea”), în continuarea anunţului de lansare publicat în data de 22 iunie 2023, doreşte să informeze piaţa şi investitorii Fondului privind acordul său de a vinde un număr de 78.007.110 acţiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (“Acţiunile Oferite”), excluzând orice Opţiune de Supra-Alocare (aşa cum este definită mai jos), în oferta publică iniţială derulată de Fondul Proprietatea în legătură cu acţiunile deţinute în Hidroelectica (“Oferta Publică Iniţială” sau “Oferta”) .

Preţul Final de Ofertă a fost stabilit la 104 RON per acţiune.

Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune (“Optiunea de Supra-Alocare”) constand in 11.701.067 Actiuni, exercitabila in totalitate sau in parte intr-o perioada de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzactionare (definita mai jos), aceste actiuni fiind alocate in scopul Stabilizarii. In situatia in care Optiunea de Supra-Alocare este exercitata in intregime, numarul total al Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei va creste la 89.708.177, reprezentant 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv intreaga participatie detinuta de catre Fond in Hidroelectrica.

Dintre acestea, 71.766.542 Actiuni au fost alocate in Transa Investitorilor Institutionali (reprezentand 80% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiunea de Supra-Alocare) si 17.941.635 Actiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentand 20% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru Transa de Retail in cadrul Ofertei este 0,3209762650. Hidroelectrica nu va incasa niciun fel de venituri din vanzarea Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc in data de 10 iulie 2023.

Admiterea şi începerea tranzacţionării pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul „H2O” („Admiterea”). Imediat după Admitere, acţiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB. Hidroelectrica şi Fondul sunt supuse unei interdicţii de înstrăinare a acţiunilor Hidroelectrica (in lb. engleza “Lock-up arrangement”) pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 şi se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acţionarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdicţii de înstrăinare a acţiunilor Hidroelectrica pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 şi se încheie după 12 luni de la data Admiterii, cu excepţia cazului în care se aplică anumite excepţii prevăzute în Prospect.

In legătură cu Oferta, Erste Group Bank AG (acţionând în mod direct sau prin Banca Comercială Română S.A.) în calitate de agent de stabilizare ("Agentul de Stabilizare") pe seama Citigroup Global Markets Europe AG („Managerul de Stabilizare”) poate (dar nu va avea nicio obligaţie în acest sens), în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acţiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacţii de stabilizare cu scopul de a menţine preţul de piaţă al Acţiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condiţiile pieţei libere. Managerul de Stabilizare nu este obligat să încheie astfel de tranzacţii, iar asemenea tranzacţii pot avea loc pe Bursa de Valori Bucureşti şi pot fi realizate în orice moment după începerea tranzacţionării Acţiunilor Oferite pe Piaţa reglementată la vedere a Bursei de Valori Bucureşti şi se vor încheia la 30 de zile după.

Cu toate acestea, nu va exista nicio obligaţie în sarcina Managerului de Stabilizare şi a agenţilor acestuia să efectueze tranzacţiile de stabilizare şi nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacţii de stabilizare vor avea loc. În niciun caz, nu se vor lua măsuri de stabilizare a preţului de piaţă al Acţiunilor Oferite la un preţ mai mare decât Preţul Final de Ofertă. Aceste tranzacţii de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepţia cerinţelor impuse de legi şi regulamente, nici Managerul de Stabilizare şi nici agenţii acestuia nu intenţionează să dezvăluie măsura în care orice supra-alocare şi/sau tranzacţie de stabilizare va fi întreprinsă în cadrul Ofertei. Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH şi Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities

Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG şi Wood & Company Financial Services acţionează în calitate de Codeţinători ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. şi S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (împreună, “Intermediarii”). Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica în legătură cu Oferta. Alte rapoarte curente cu informaţii suplimentare vor fi publicate pe măsură ce şi când vor exista informaţii relevante.