Clădirea școlii, cu un regim de înălțime S+P+2E, integrează toate funcționalitățile necesare unei instituții moderne, destinată educației copiilor: 10 săli de clasă, 4 laboratoare, bibliotecă, sală de sport, cabinet medical și spații administrative.

Infrastructura școlii este completată de facilități precum: teren de sport indoor și outdoor, parcare subterană pentru cadrele didactice, lift, bucătărie proprie și suprafețe vitrate ample, pentru un mediu de învățare sigur, luminos și prietenos.

Proiectul face parte din prima etapă de dezvoltare a ansamblului rezidențial premium Cloud9 Evolution, ridicat în urma unei investiții de 90 de milioane de euro. Construit pe o suprafață de 3,2 hectare, ansamblul va cuprinde 1.148 de apartamente, peste 1.200 de locuri de parcare și o gamă variată de facilități integrate: 1 hectar de spații verzi amenajate, teren de sport multifuncțional, loc de joacă pentru copii, alei pietonale, cafenea și o zonă comercială cu supermarket, brutărie, servicii de wellness și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Cloud9 Evolution va fi dezvoltat în două etape, cu termene de finalizare prevăzute pentru 2026 și 2027.

Dezvoltat după principiile „orașului de 15 minute”, proiectul și-a propus să aducă la câteva minute distanță tot ceea ce contează pentru viața de zi cu zi: educație, spații de relaxare, zone comerciale și acces rapid la cea mai importantă zonă de business din București.

Alfa Group este un grup antreprenorial ce reunește o serie de companii în industriile în care activează, precum OSCAR Downstream (Petrol & Gaze), Akcent Development (Real Estate) și Onix Asigurări (Asigurări de garanții corporate). Cu o experiență de peste 30 de ani în dezvoltări imobiliare, grupul a livrat peste 15.000 de apartamente și a construit mai mult de 1 milion de metri pătrați de spații rezidențiale și de birouri. Portofoliul de real estate din București include proiecte emblematice de birouri – Oscar One, Maria Rosetti Tower, Eminescu Offices și Mendeleev Office 5 – precum și ansambluri rezidențiale premium, precum Cloud9, 19th Residence, 20th Residence și 21 Residence.