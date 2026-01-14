Prima pagină » Economic » O populară companie aeriană low-cost lansează bilete la clasa „business”. Unele zboruri vor fi la București

O populară companie aeriană low-cost lansează bilete la clasa „business”. Clienții care vor plăti mai mult vor primi spațiu suplimentar, îmbarcare prioritară și băutură gratuită la bord. Lista completă a zborurilor a fost dezvăluită, Bucureștiul fiind printre destinațiile alese de companie.
14 ian. 2026

O populară companie aeriană low-cost a lansat un nou bilet de tip „business class” pentru pasageri, potrivit Express. Este vorba despre Wizz Air. Biletul de tip „business” oferă caracteristici premium, inclusiv îmbarcarea prioritară, o gustare și o băutură gratuită la bord. De asemenea, se oferă posibilitatea de a transporta două bagaje de mână și de a bloca locul din mijloc pentru mai mult spațiu.

Compania a efectuat un test în decembrie și în ianuarie a confirmat că noile bilete vor fi lansate contra unei taxe suplimentare. Noul serviciu va fi disponibil doar pentru o serie de destinații din Europa. Pe listă au fost trecute aeroporturile București Otopeni, Budapesta, Varșovia, Londra Luton, Londra Gatwick și Roma Fiumicino.

Reprezentanții companiei nu au anunțat cât va costa serviciul.

Recent, compania a confirmat revenirea la schema sa All You Can Fly. Pentru o plată anuală unică în valoare de 499,99 euro, schema permite clienților să călătorească în rețeaua sa contra unei taxe de rezervare per zbor de 9,99 euro. Pasagerii pot vizualiza zborurile disponibile pentru acest serviciu doar cu trei zile înainte, ceea ce îl face mai potrivit pentru călătorii cu un program flexibil.

