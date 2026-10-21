O superputere are problemele României. Vineri va fi vizitată de experții Agenției Moody’s

Costul împrumuturilor pe termen de 10 ani pentru Franța a depășit, pentru scurt timp, pragul de 5% miercuri, pentru prima dată din 2002, anunță Le Monde. Randamentul a atins aproximativ 5,002%, înainte de a scădea din nou la aproximativ 4,98%.

Diferența față de obligațiunile germane s-a lărgit la aproximativ 160 de puncte de bază, un nivel observat ultima dată în timpul crizei datoriilor din zona euro din 2011.

Investitorii își pierd încrederea în Franța

Asta demonstrează că investitorii își pierd încrederea în capacitatea Franței de a-și controla finanțele publice. Cifrele arată că datoria publică se situează la aproximativ 119% din PIB, iar deficitul este peste 5%.

Protestele violente de weekendul trecut au adăugat noi îndoieli cu privire la posibilitatea implementării măsurilor de austeritate. Agenția Moody’s va revizui vineri ratingul de credit al Franței. În prezent, agenția de rating menține ratingul suveran al Franței la Aa3, însă cu o perspectivă negativă, pe fondul instabilității politice, dificultăților în adoptarea bugetului și a nivelului ridicat al datoriei publice.