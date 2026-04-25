Obiectiv strategic de securitate națională: 85% gata după 41 de ani

Sebastian Burduja a postat pe Facebook un film făcut la hidrocentrala Pașcani, situată pe Siret, între Iași și Suceava.

„Lucrarea e începută în 1985 și e gata în proporție de 85%. Când am fost ministrul energiei, am scos proiectul din sertar și am reluat lucrările, după decenii”, spune liberalul într-o postare pe Facebook.

El susține că hidrocentrala ar putea fi o sursă vitală de apă pentru irigarea a 46.000 de hectare de teren agricol din Moldova: 32.500 în bazinul Siretului și 13.500 în bazinul Prutului.

„E apă potabilă pentru orașul Pașcani. E protecție împotriva inundațiilor, care au afectat românii de pe albia Siretului, ani la rândul. Și mai înseamnă 25 GWh pe an de energie sigură, ieftină și curată. Un lac de acumulare imens, de 60 de milioane m3, cu grupuri care vor intra fix pe vârful de consum, reducând importurile scumpe și ieftinind facturile românilor. Despre asta e vorba”, explică fostul ministru beneficiile hisrocentralei.

El arată că, în 2022, CSAT a declarat AHE Pașcani obiectiv strategic de securitate națională.

Potrivit lui Sebastian Burduja, lucrările ar putea fi gata în 1-2 ani: „În 2024, am reușit împreună cu echipa mea să alocăm banii necesari pentru exproprierile finale, peste 2000 de hectare, am adoptat hotărârea de guvern și am revitalizat șantierul. În 1-2 ani, Pașcaniul va fi gata”.

Legea Hidrocentralelor

Fostul ministru amintește că în decembrie a depus în Parlament Legea Hidrocentralelor: proiectele neterminate, declarate toate de securitate națională, cu regim special de deblocare.

„Am fost recent la Surduc-Siriu. Acum la Pașcani. Urmează Răstolița. Bumbești-Livezeni. Cerna-Belareca. Cornetu-Avrig. Și toate celelalte hidrocentrale începute de zeci de ani și blocate de sabotorii de la 2-3 ONG-uri, de birocrație și de incompetență. Le vom termina pe toate”, a mai scris Burduja pe rețeaua de socializare.

El a a dăugat că peste 52.000 de români au semnat deja petiția pentru susținerea legii hidrocentralelor în Parlamentul României.