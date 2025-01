Oliver Rademacher, BMW România: Remarcăm noi trenduri – în România se vând mai multe limuzine BMW Seria 7 decât în Austria. Pieţele mature merg spre maşini mai mici

BMW Group România a depăşit în 2024 pentru prima dată pragul de 6000 de autovehicule pe piaţă locală, cu 5.222 în­matriculări de BMW şi Mini, în creş­tere cu trei procente, şi 830 motoci­cle­te BMW Motorrad, în urcare cu 13%. De asemenea, în 2024, BMW a atins pragul record de 4895 înmatriculări, în creştere cu 4,4%. Marca a atins volu­me record atât pentru automobilele electrice, plug-in hybrid, cât şi pentru segmentul de lux şi pentru BMW M. A fost un an record şi pentru modele de înaltă performanţă BMW M în Româ­nia, care au depăşit prima dată pragul de 500 de livrări, urcând cu 37,6% pâ­nă la 684 în 2024. În topul mode­lelor de înaltă performanţă este BMW XM, care este foarte bine primit pe piaţa locală, urmat de BMW M3 şi X6 M, în timp ce primele modele de BMW M de performanţă sunt noul BMW Seria 7 M760e, X5 M60i şi M440i, relatează ZF.

A fost un an record pentru noile BMW Seria 7 şi XM, remarcabil fiind şi faptul că România urcă în topul ţări­lor din regiune în ceea ce priveşte vân­ză­rile de BMW Seria 7, depăşind pieţe care tradiţional erau mai pu­ternice, aşa cum este Austria.

A fost un an record pentru noile BMW Seria 7 şi XM, remarcabil fiind şi faptul că România urcă în topul ţări­lor din regiune în ceea ce priveşte vân­ză­rile de BMW Seria 7, depăşind pieţe care tradiţional erau mai pu­ternice, aşa cum este Austria.

„Primele informaţii cerute atunci când am venit în România au fost le­ga­te de evoluţia vânzărilor BMW şi mi­xul de modele vândute deoarece aici vedem oportunităţile de creştere, în funcţie de ciclul de viaţă al fiecărui model. Ne uităm şi la alte mărci, desi­gur. Când vorbim de mix de modele şi oportunitate, am remarcat faptul că în România se vând mai multe maşini BMW Seria 7 decât în Austria. Pieţele mature se îndreaptă către maşini mai mici, dar România creşte în segmen­tele superioare. Deja depăşim pieţe mai mari“, a spus Oliver Rademacher, director general, BMW Group Româ­nia. El a preluat conducerea la 1 sep­tembrie 2024. El şi-a început cariera în companie în prima parte a anilor ’90, cu patru ani în BMW Niederlassungen din Frankfurt şi BMW Tokyo, ocu­pând poziţia de consultant de vânzări. Experienţa sa este completată de 25 de ani de expertiză în marketing interna­ţional în America de Nord şi de Sud, Japonia şi Rusia. În cea mai recentă poziţie, de managing director/CEO al BMW Group Slovakia, pe care a ocu­pat-o de la 1 ianuarie 2020, Oliver a ges­tionat întreaga gamă de operaţiuni de business pentru mărcile BMW, BMW Motorrad şi Mini.

„Eu am cerut o piaţă mai mare, în creştere, iar asta este România. Când am venit aici prima dată este o confir­mare, este ce mi-am dorit. Faptul că din 2025 vom avea şi Rolls-Royce ofi­cial în România arată încrederea pe care o are BMW Group în piaţa lo­cală“, a explicat directorul.