OMV Petrom a încheiat anul 2024 cu vânzări de 35,8 mld. lei, în scădere cu 8% faţă de 2023, şi cu un profit net de 4,2 mld. lei, plus 4%. Christina Verchere, CEO: Ne aşteptăm ca 2025 să fie un an dificil şi cu volatilitate, cu provocări fiscale şi de reglementare

“Performanţa noastră operaţională a fost foarte bună în 2024: producţia de hidrocarburi a fost peste cea planificată, cu cel mai mic declin din ultimii 7 ani, iar rafinăria şi centrala electrică au funcţionat la capacitate ridicată. Astfel, am contribuit semnificativ la piaţa de energie din România, cu circa o treime din cererea de carburanţi, o treime din cea de gaze şi 10% din producţia de electricitate”, spune Christina Verchere, CEO Petrom .

În 2024, rezultatul din exploatare la costuri curente de aprovizionare excluzând elementele speciale a scăzut la 5,7 miliarde lei, într-un mediu cu preţuri mai mici şi afectat negativ de modificările de reglementare introduse pentru gaze naturale şi electricitate, care au condus la un rezultat negativ al activităţii de Gaze şi Energie în trimestrele doi şi patru ale anului trecut.

Am avansat puternic cu implementarea Strategiei 2030 care ne poziţionează pentru producerea de energie cu emisii reduse de carbon, continuă ea. “Doar în 2024, am investit 7,2 miliarde de lei, pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, pentru proiecte de energie regenerabilă şi pentru extinderea reţelei de electro-mobilitate. Şi am continuat să fim printre cei mari contribuabili la bugetul de stat al României, cu circa 16 miliarde lei din taxe şi dividende”.

Cum se arată 2025? “Ne aşteptăm ca 2025 să fie un an dificil şi cu volatilitate, cu provocări fiscale şi de reglementare. În condiţiile unui mediu fiscal şi de reglementare predictibil şi competitiv, ne aşteptăm să atingem un nivel record al investiţiilor, de circa 8 miliarde de lei, care va contribui la securitatea energetică a României şi la economia ţării.”

Aspecte cheie 2024

Grup

• Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 5,7 mld lei, cu 32% mai mic, preţuri mai mici ale mărfurilor şi impact negativ al mediului de reglementare asupra activităţii de gaze şi energie

• Profitul net de 4,2 mld lei faţă de 4 mld lei în 2023

• Investiţii mai mari cu 52%, de 7,2 mld lei faţă de 4,7 mld lei în 2023

• Contribuţie la Bugetul de Stat de Â16,1 mld lei, similară cu cea din 2023

• Dividende: dividend de bază 0,0413 lei/acţiune plătit în iunie 2024 şi dividend special de 0,0300 lei/acţiune plătit în septembrie; aceasta se traduce printr-un randament total al dividendelor de 12,4%

• Propunerea de dividend de baza pentru 2024şiiţ: RON 0,0444/acţiune, în creştere cu 7,5% faţă de anul anterior, reflectând un randament al dividendului de 6,3%şiiiţ şi un raport de distribuire din fluxul de numerar operaţional din 2024 de 42,8%.

Explorare şi Producţie

• Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 3 mld lei, mai scăzut cu 29%, determinat în principal de preţurile scăzute la ţiţei şi gaze şi de volumele mai mici vânzărilor de hidrocarburi

• Producţie peste aşteptări, de 109 mii bep/zi faţă de 113 mii bep/zi, o scădere de 3,8%, cea mai mică din ultimii 7 ani. Acest lucru s-a datorat rezultatelor bune ale reparaţiilor capitale şi forajelor care contrabalansează parţial declinul natural

• Costul de producţie a crescut cu 2%, la 16,2 USD/bep, din cauza scăderii producţiei disponibile la vânzare.

Rafinare şi Marketing

• Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 2,4 mld lei, marginal mai mic comparativ cu 2,5 mld lei în 2023, reflectând marje mai mici de rafinare compensate în mare măsură de performanţa canalelor de vânzări

• Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom de 9,2 USD/bbl, mai scăzut cu 34%, ca urmare a diferenţialelor mai slabe pentru motorină şi benzină

• Rata de utilizare a rafinăriei de 97% comparativ cu 80% în 2023, deoarece 2023 a fost afectat de revizia planificată; semnificativ mai mare decât media europeană

• Vânzările totale de produse rafinate mai mari cu 6%. Vânzările cu amănuntul în România au crescut cu Â4%, susţinute de creşterea cererii.

Gaze şi Energie

• Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale de Â0,4 mld lei faţă de 2,1 mld lei în 2023; în pofida performanţei operaţionale bune, rezultatele au fost puternic afectate de schimbările legislative şi de dinamica pieţei

• Volume de vânzări de gaze naturale mai mici cu 7%, din cauza volumelor mai scăzute către angrosişti şi consumatorii finali; consum mai mare al centralei electrice Brazi

• Producţia netă de electricitate a centralei electrice Brazi de 4,9 TWh faţă de 4,2 TWh in 2023, reprezentând 10% din producţia de energie electrică a României. Acesta a fost al doilea cel mai înalt nivel al producţiei atins de centrală de la începerea operaţiunilor, după recordul stabilit în 2022.

Progres în implementarea Strategiei 2030

Dezvoltarea regională a gazelor

• Neptun Deep: a progresat conform planului, cu 90% din buget deja contractat. Construcţia platformei de producţie a avansat la şantierele Saipem situate în Indonezia şi Italia. Instalaţia de foraj a ajuns în România.

• Han Asparuh: OMV Petrom a preluat participaţia TotalEnergies în blocul offshore Han Asparuh din Bulgaria, unde OMV Petrom este operator. OMV Petrom a intrat într-un parteneriat cu NewMed Energy pentru continua explorarea acestui zăcământ.

Tranziţia către emisii scăzute şi zero de carbon

• Energie regenerabilă: s-au încheiat tranzacţiile cu Renovatio şi Janzten Renewables pentru capacităţi solare şi eoliene totale de Â1,9 GW. Acestea, împreună cu parteneriatul anunţat cu CE Oltenia şi propriul nostru proiect fotovoltaic la Işalniţa, formează un portofoliu de 2,4 GW

• Combustibili sustenabili: a fost luată decizia finală de investiţie pentru construcţia unei unităţi SAF/HVO şi a două unităţi de hidrogen verde, poziţionând Petrobrazi să devină primul mare producător de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est. De asemenea, compania a făcut demersuri pentru asigurarea materiilor prime pentru producerea de combustibili sustenabili: a semnat contracte de achiziţie de ulei vegetal de la Expur şi a achiziţionat o participaţie de 50% din Respira Verde, cel mai mare colector şi procesator de ulei de gătit uzat din ţară

• Electro-mobilitate: tranzacţia încheiată cu Renovatio contribuie la faptul că OMV Petrom deţine cea mai mare reţea de încărcare a vehiculelor electrice din România, cu aproximativ 900 de puncte de încărcare la sfârşitul anului 2024.

Optimizarea activităţilor tradiţionale:

• E&P: OMV Petrom a lansat o nouă tehnologie de foraj automat în România

• R&M: cel mai mare rezervor de stocare a ţiţeiului din România pus în funcţiune la rafinăria Petrobrazi

• G&E: OMV Petrom şi-a extins activităţile de furnizare de gaze naturale în Bulgaria, adresându-se clienţilor finali

Inovaţie: o tehnologie inovatoare de captare şi utilizare a carbonului a fost testată la Petrobrazi în cadrul proiectului ConsenCUS. De asemenea, OMV Petrom a devenit partener în InnoEnergy, un ecosistem unic şi de încredere pentru a accelera inovaţia către tranziţia energetică. Mai mult, compania a intrat într-un parteneriat cu Hycamite TCD Technologies, un startup de pionierat deep-tech specializat în producţia de hidrogen curat şi carbon solid.