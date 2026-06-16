Paul Aparaschivei este invitatul de miercuri în emisiunea „Harta de impact”, realizată de G4Media și Economedia

Directorul executiv al confederației patronale Concordia, Paul Aparaschivei, este invitat în studio la ediția de miercuri a emisiunii „Harta de impact”, care va fi transmisă live de la ora 13:00 pe site-urile G4Media și Economedia, pe conturile de Youtube și pe paginile de Facebook.

Directorul executiv al confederației patronale Concordia va explica dacă și cum este afectat mediul de afaceri de criza politică din România, care sunt așteptările în privința politicii fiscale de la viitorul guvern, care sunt consecințele scăderii consumului asupra companiilor, care sunt efectele asupra angajărilor și dacă va crește șomajul. Paul Aparaschivei va răspunde și la alte întrebări ale momentului legate de contextul economic și perspectivele economice.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim plan informații exclusive și teme relevante pentru public, fie că este vorba de salariați, liber profesioniști sau antreprenori.

În fiecare ediție, în studio, vor fi personaje-cheie pe subiectele arzătoare ale momentului.